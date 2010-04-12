дядя Caша написав:Некорректный вопрос. Требуется уточнение наличного или безналичного. Безналичный 26-го вниз, 27-го, возможна остановка отката. С вечера пятницы пути наличного и безналичного доллара разошлись. US PS Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.
ДС, не парьтесь :) выходные ж, народ требует разврата. Пол-форума сидит в "дорогом" долларе.
ЛАД написав:Кстати, о роли населения на вал. рынке:
15% - это очень много. Реальные деньги есть у значительно меньшего процента населения, но не факт, что эти люди соглашаются участвовать в опросах. ....
15%, действительно, много, но 4 из них только продавали (т.е. расходовали на жизнь старые запасы ), 6% только покупали (т.е. создавали запасы на будущее), и только 5% можно предположить, "спекулировали". Для целей оценки влияния "населения" на вал. рынок стоит, по-видимому, учитывать только эти 5%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
дядя Caша написав:Некорректный вопрос. Требуется уточнение наличного или безналичного. Безналичный 26-го вниз, 27-го, возможна остановка отката. С вечера пятницы пути наличного и безналичного доллара разошлись. US PS Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.
ДС, не парьтесь выходные ж, народ требует разврата. Пол-форума сидит в "дорогом" долларе.