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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7226722772287229>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:01

  zzzzzz написав:Вообще ноль реакции. Повторю еще раз.
Мудис повысил кредитный рейтинг Украины


Хлопці - для тих,хто в танкі.
ЗЗЗЗЗЗ попросив накидати плюсів.
Я першим поставив. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:03

Это только у харьковских барыг крышу сорвало? 27.90+ продажа...

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:05

  дядя Caша написав:PS

Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b]

ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:06

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:
  дядя Caша написав:PS

Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b]

ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна? :mrgreen:
Сегодня был рабочий день, вместо понедельника
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:10

  Яша написав:Это только у харьковских барыг крышу сорвало? 27.90+ продажа...

А Ви гадаєте, що нас тут не читають? А це впливає на дії, на рух ринку і на думки на майбутнє .Розповсюджується на інші фін. ресурси і йде керуюча маніпуляція багатьма тисячами « хто в темі».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:11

  freeze написав:
tea написав:
  дядя Caша написав:PS

Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b]

ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна? :mrgreen:
Сегодня был рабочий день, вместо понедельника

Зрозуміло.
ДС - а завтра можна про кандидатів?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:15

Re: Валютный рынок в контексте

Все попустились тут на зелене, а если 26 не за горами?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Для целей оценки влияния "населения" на вал. рынок стоит, по-видимому, учитывать только эти 5%.

Для оценки нужно учитывать объемы, а не количество "игроков", оцененное с из слов. Увы, но таких данных у нас нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:32

  zzzzzz написав:Вообще ноль реакции. Повторю еще раз.
Мудис повысил кредитный рейтинг Украины

  zzzzzz написав:Зображення

Модис рейтинг повысил. Но особо радоваться не стоит. До инвестиционного рейтинга еще очень далеко.
https://www.moodys.com/research/Moodys- ... SPLeJwGEBA

Это им наверно какая-то автоматическая программа нарисовала результат повыше, на "выросших резервах", например.
В январе-феврале пойдут выплаты, и программка пересчитает всё обратно.

Или Вы думаете, что кто-то там серьёзно занимается глубоким анализом показателей Украины? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:37

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:.......

Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами.
Возник такой себе временный баланс на валютном рынке



"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - зазначив Рева.

Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.

"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/22/7202027/
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