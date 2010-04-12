|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:01
zzzzzz написав:
Вообще ноль реакции. Повторю еще раз.
Мудис повысил кредитный рейтинг Украины
Хлопці - для тих,хто в танкі.
ЗЗЗЗЗЗ попросив накидати плюсів.
Я першим поставив.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16316
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:03
Это только у харьковских барыг крышу сорвало? 27.90+ продажа...*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:05
дядя Caша написав:PS
Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b]
ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16316
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:06
tea написав: дядя Caша написав:PS
Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b]
ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна?
Сегодня был рабочий день, вместо понедельника
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8903
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2578 раз.
- Подякували: 3554 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:10
Яша написав:
Это только у харьковских барыг крышу сорвало? 27.90+ продажа...
А Ви гадаєте, що нас тут не читають? А це впливає на дії, на рух ринку і на думки на майбутнє .Розповсюджується на інші фін. ресурси і йде керуюча маніпуляція багатьма тисячами « хто в темі».*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:11
freeze написав: tea написав: дядя Caша написав:PS
Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b]
ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна?
Сегодня был рабочий день, вместо понедельника
Зрозуміло.
ДС - а завтра можна про кандидатів?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16316
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:15
Все попустились тут на зелене, а если 26 не за горами?
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:20
ЛАД написав:
Для целей оценки влияния "населения" на вал. рынок стоит, по-видимому, учитывать только эти 5%.
Для оценки нужно учитывать объемы, а не количество "игроков", оцененное с из слов. Увы, но таких данных у нас нет.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3434
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:32
zzzzzz написав:
Вообще ноль реакции. Повторю еще раз.
Мудис повысил кредитный рейтинг Украины
Это им наверно какая-то автоматическая программа нарисовала результат повыше, на "выросших резервах", например.
В январе-феврале пойдут выплаты, и программка пересчитает всё обратно.
Или Вы думаете, что кто-то там серьёзно занимается глубоким анализом показателей Украины?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6851
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4474 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:37
antey1969 написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
.......
Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами.
Возник такой себе временный баланс на валютном рынке
"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - зазначив Рева.
Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.
"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/22/7202027/
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2034
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14040
|1608128
|
|
|6520
|1383245
|
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
|
|159
|252624
|
|