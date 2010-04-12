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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:42
prodigy написав:
я такой соц.опрос напишу не слезая со стула
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:44
zzzzzz написав:
Вообще ноль реакции. Повторю еще раз.
Мудис повысил кредитный рейтинг Украины
название у них стремное
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:49
buratinyo написав:
Причина - не учел снижение спроса населения на потребительский импорт. По такому курсу доллара народ не покупает импорт, ВП мотивирует его экономить.
опять брешеш
Український ринок побутової техніки та електроніки у III кварталі 2018 року виріс на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2017-го. Про це повідомляє RAU
главное оружие рашистов - ложь
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