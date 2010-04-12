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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7226722772287229

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:42

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:я такой соц.опрос напишу не слезая со стула


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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:44

  zzzzzz написав:Вообще ноль реакции. Повторю еще раз.
Мудис повысил кредитный рейтинг Украины

название у них стремное :D
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:49

  buratinyo написав:Причина - не учел снижение спроса населения на потребительский импорт. По такому курсу доллара народ не покупает импорт, ВП мотивирует его экономить.


опять брешеш

Український ринок побутової техніки та електроніки у III кварталі 2018 року виріс на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2017-го. Про це повідомляє RAU
главное оружие рашистов - ложь
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  #<1 ... 7226722772287229
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