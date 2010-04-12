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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7228722972307231>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:27

  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:самый бедный Штат США Южная Каролина
(население около 5,1 млн)
площадь 82,9т кв.м
ввп 160млдр

Украина(609т кв.км)
население 35-42млн(зимой больше),
ВВП 113млдр (это 63% от уровня ВВП 1990г)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%8B

К чему все эти сравнения, да еще с советским ВВП?
Сравните замечательную Польшу с каким-нибудь заштатным штатом :wink: - получится не лучше
  Ukrainian написав: Для объективности стоить отметить что в сша около 80% ввп услуги
Стрижка в штатах $15 в Украине $3

В Японии в 1999 году стрижка в заштатном городке Atsugi-shi $50.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 22 гру, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:30

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:я такой соц.опрос напишу не слезая со стула


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доктор, очки наденьте

на кресле женщина, или вы не можете отличить женские ножки от мужских-
тогда зовите Libo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:34

  Перес де Куэльяр написав:
  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:я такой соц.опрос напишу не слезая со стула


Пане Василь у Вас виникла якась підозра? Переклад на російську нік «проджиди», це «Чудо». .


а гений (вундеркинд)...чудо miracle
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:37

Господа подскажите ПОВ в Киеве где продают валюту в нормальном состоянии а то последние время брал в нескольких и потом банк находит «неликвид»
Также если можно список банков где можно купить от 10 тис дол и не кормят отмашками типа «продажа только с приноса»
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:37

  ihorkyiv написав:Головною причиною зміцнення нацвалюти в НБУ назвали валютні надходження від експортерів, а не транші МВФ, ЄС і СБ.
https://ua.korrespondent.net/business/f ... intsi-roku


и гастарбайтеров
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:38

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:на кресле женщина, или вы не можете отличить женские ножки от мужских

Для білявок дуже важко опанувати сенс та зміст виразу: трансгендерна гормонозамісна терапія :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:39

Остатки на кор счетах начали падать

18.12 66526,9
19.12 67289,5
20.12 55395,3
21.12 53525,4
22.12 50469,9

3 млрд в пятницу ушли в НБУ на депозитные сертификаты, в принципе ничего особенного.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:42

  Василь-Рівне написав:Білявка проджиді писала, що заправляє свій "салонний" ЯКОБИ лексус 350 бензином по 27 грн за літр !!! І нудить, що при цьому вона відчуває детонацію двигуна цього авто преміум класу Автомобілісти мене зрозуміють (в той час коли вона це писала, найдешевший укрнафтовський 95-й коштував 30 грн), а от білявку проджиді навряд чи

А Ви знаєте «Чудо» промовчав, коли Вован пгт кинув зачеп на «балабола» Свічки зміни, бо хотів перевірити на знання RX-350 . Там двигун треба витягувати для цього от їздять більше норми 45тис.на одних свічках і жаліються що трусить.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:43

Василь-Рівне


вася, избавь нас от твоего публичного анилингуса с перцем
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:48

  Ukrainian написав:
  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:самый бедный Штат США Южная Каролина
(население около 5,1 млн)
площадь 82,9т кв.м
ввп 160млдр

Украина(609т кв.км)
население 35-42млн(зимой больше),
ВВП 113млдр (это 63% от уровня ВВП 1990г)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%8B


Для объективности стоить отметить что в сша около 80% ввп услуги
Стрижка в штатах $15 в Украине $3

А я по совету жены купил Moser, теперь жена стрижёт меня бесплатно третий год :)
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