Господа подскажите ПОВ в Киеве где продают валюту в нормальном состоянии а то последние время брал в нескольких и потом банк находит «неликвид» Также если можно список банков где можно купить от 10 тис дол и не кормят отмашками типа «продажа только с приноса» Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Василь-Рівне написав:Білявка проджиді писала, що заправляє свій "салонний" ЯКОБИ лексус 350 бензином по 27 грн за літр !!! І нудить, що при цьому вона відчуває детонацію двигуна цього авто преміум класу Автомобілісти мене зрозуміють (в той час коли вона це писала, найдешевший укрнафтовський 95-й коштував 30 грн), а от білявку проджиді навряд чи
А Ви знаєте «Чудо» промовчав, коли Вован пгт кинув зачеп на «балабола» Свічки зміни, бо хотів перевірити на знання RX-350 . Там двигун треба витягувати для цього от їздять більше норми 45тис.на одних свічках і жаліються що трусить.