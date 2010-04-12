[quote="4534391:Перес де Куэльяр"]
100тыс по регламенту...
на жигулях своих можешь хоть через 15 свечи менять
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:53
[quote="4534391:Перес де Куэльяр"]
100тыс по регламенту...
на жигулях своих можешь хоть через 15 свечи менять
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:10
Re: Валютный рынок в контексте
Не совсем так.
Депосертификатов в сумме было погашено больше, чем привлечено.
Отрицательный результат по монетарным операциям получен за счет рефинанса, который был погашен в больших объемах, чем выдан новый.
Не хотел офтопить, но удержаться не могу. Пропуски зажигания очень трудно перепутать с детонацией.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15
Сибарит
детонация-результат не качественного бензина
свечи ни причем
цена 27,70 не было (васька пишет)
на ОККО 30,79 (-3грн знижка)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 гру, 2018 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:26
Хе-хе, детонация говорите. Lexus RX-350, говорите.
Хоть бы не позорись.
Движки, примерно с 2000-х обвешены кучей датчиков, в том числе датчиков детонации.
Если датчик ловит детонацию, то потом корректирует угол зажигания. Если корректировка не происходит, то двигло убито в хлам
Если вы на новом Лексусе слышите детонацию, то у меня для вас много плохих новостей:
- вам продали хлам
- вы заправляете ослиную мочу
- вы тупо врёте
- у вас не лексус
выбирайте, что вам больше нравится
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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