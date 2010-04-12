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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7228722972307231

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:53

[quote="4534391:Перес де Куэльяр"]

100тыс по регламенту...
на жигулях своих можешь хоть через 15 свечи менять
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:10

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:3 млрд в пятницу ушли в НБУ на депозитные сертификаты, в принципе ничего особенного.

Не совсем так.
Депосертификатов в сумме было погашено больше, чем привлечено.
Отрицательный результат по монетарным операциям получен за счет рефинанса, который был погашен в больших объемах, чем выдан новый.
  Перес де Куэльяр написав:Там двигун треба витягувати для цього от їздять більше норми 45тис.на одних свічках і жаліються що трусить.

Не хотел офтопить, но удержаться не могу. Пропуски зажигания очень трудно перепутать с детонацией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15

Сибарит

детонация-результат не качественного бензина
свечи не причем

цена 27,70 не было (васька пишет)

на ОККО 30,79 (-3грн знижка)

http://vseazs.com/
prodigy
 
Повідомлень: 4600
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  #<1 ... 7228722972307231
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