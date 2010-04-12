[quote="4534391:Перес де Куэльяр"]
100тыс по регламенту...
на жигулях своих можешь хоть через 15 свечи менять
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:53
[quote="4534391:Перес де Куэльяр"]
100тыс по регламенту...
на жигулях своих можешь хоть через 15 свечи менять
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:10
Re: Валютный рынок в контексте
Не совсем так.
Депосертификатов в сумме было погашено больше, чем привлечено.
Отрицательный результат по монетарным операциям получен за счет рефинанса, который был погашен в больших объемах, чем выдан новый.
Не хотел офтопить, но удержаться не могу. Пропуски зажигания очень трудно перепутать с детонацией.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15
Сибарит
детонация-результат не качественного бензина
свечи ни причем
цена 27,70 не было (васька пишет)
на ОККО 30,79 (-3грн знижка)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 гру, 2018 20:26, всього редагувалось 1 раз.
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:26
Хе-хе, детонация говорите. Lexus RX-350, говорите.
Хоть бы не позорьтесь.
Движки, примерно с 2000-х обвешены кучей датчиков, в том числе датчиков детонации.
Если датчик ловит детонацию, то потом корректирует угол зажигания. Если корректировка не происходит, то двигло убито в хлам
Если вы на новом Лексусе слышите детонацию, то у меня для вас много плохих новостей:
- вам продали хлам
- вы заправляете ослиную мочу
- вы тупо врёте
- у вас не лексус
выбирайте, что вам больше нравится
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:30
[quote="4534461:pesikot"]
еще одник гомик из моей "восьмерки мерзости"
надо вас падлюк окропить святой водой
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:37
Re: Валютный рынок в контексте
Гарна порада. Єдина "проблема" з Wahl/Moser - треба змащувати леза. Профінструмент... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:51
Re: Валютный рынок в контексте
Ви просто не в курсАх запорєбріковських новин, а от білявка продіджи в "тємє" і дісно до цих пір вважає, що їй таки продали Lexus RX 350. А чьо с шильдиком чёто не то, шо ли? :
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 22 гру, 2018 21:03, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:58
Ну ляпнули глупость про детонацию, ну с кем не бывает. Не все мы разбираемся в авто.
Но зачем же ляпать такую глупость трижды, имея новый Лексус.
Так и кто из нас гомик и падлюка ? может вас окропить надо ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:02
Re: Валютный рынок в контексте
По оценкам Bloomberg, дефицит капитала "Приватбанка" составил около 116-148 миллиардов гривен.(около $5,6 млрд)
Вт 16 янв, 2018 06:45
ПриватБанк 21 декабря 2016 года перешел в государственную собственность по решению НБУ и Кабинета министров Украины. Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность ПриватБанка в капитале в 148 млрд грн. Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд ...
К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн;
1 евро (EUR) 42,00 грн.
Сейчас 1 доллар США стоит ... 27,78 грн.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:06
Понятно и согласен.
Но у меня ударение было на "население", а не на влияние нал. рынка - об этом я сейчас не говорил вообще.
Если речь идёт о 5%, то не стоит говорить о "населении".
Да и о существенном влиянии нал. рынка на курс в таком случае тоже вряд ли можно говорить. Если суммы маленькие, то всё понятно. Если суммы очень большие, то всё это будет так или иначе связано с безналом.
Вы и сами пишете:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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