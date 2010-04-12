К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн; 1 евро (EUR) 42,00 грн.
По оценкам Bloomberg, дефицит капитала "Приватбанка" составил около 116-148 миллиардов гривен.(около $5,6 млрд)
Вт 16 янв, 2018 06:45 ПриватБанк 21 декабря 2016 года перешел в государственную собственность по решению НБУ и Кабинета министров Украины. Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность ПриватБанка в капитале в 148 млрд грн. Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд ...
К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн; 1 евро (EUR) 42,00 грн.
Сейчас 1 доллар США стоит ... 27,78 грн.
Привет . Вы Умка ! ...только не учли реальность ручного регулирования . Как в Израиле с ценами ,??? .... заранее предупреждаю , недавно был.
Таки знаходяться ще відчайдухи-клуші, які у незнайомих-неперевірених обмінниках здійснюють валютні операції. Максимум, що там можна без валідолу обміняти, це $100. Тільки банківські установи !!! Тим паче при обміні $10000. https://golos.ua/i/655200
К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн; 1 евро (EUR) 42,00 грн.
Дочка - ДС буде злитись.
Вт 16 янв, 2018 06:45
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Василь-Рівне написав:Білявка проджиді писала, що заправляє свій "салонний" ЯКОБИ лексус 350 бензином по 27 грн за літр !!! І нудить, що при цьому вона відчуває детонацію двигуна цього авто преміум класу Автомобілісти мене зрозуміють (в той час коли вона це писала, найдешевший укрнафтовський 95-й коштував 30 грн), а от білявку проджиді навряд чи
Выделенное - откровенная ложь. Я в тот день заправлялся по 28,40. Не УкрНафтой. Ценю позитив от Вас. И разделяю нелюбовь к зрадофилии. Но такой примитивный троллинг - тошнотворен. Прошу простить за откровенность.