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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72307231723272337234>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:07

  Aqaz123 написав:
  холява написав: Миру - мир , евреям - деньги !


К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн;
1 евро (EUR) 42,00 грн.

Дочка - ДС буде злитись. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:09

  Aqaz123 написав:
  холява написав: Миру - мир , евреям - деньги !


По оценкам Bloomberg, дефицит капитала "Приватбанка" составил около 116-148 миллиардов гривен.(около $5,6 млрд)

Вт 16 янв, 2018 06:45
ПриватБанк 21 декабря 2016 года перешел в государственную собственность по решению НБУ и Кабинета министров Украины. Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность ПриватБанка в капитале в 148 млрд грн. Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд ...

К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн;
1 евро (EUR) 42,00 грн.

Сейчас 1 доллар США стоит ... 27,78 грн.


Привет .
Вы Умка !
...только не учли реальность ручного регулирования .
Как в Израиле с ценами ,???
.... заранее предупреждаю , недавно был.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:11

Таки знаходяться ще відчайдухи-клуші, які у незнайомих-неперевірених обмінниках здійснюють валютні операції. Максимум, що там можна без валідолу обміняти, це $100. Тільки банківські установи !!! Тим паче при обміні $10000. https://golos.ua/i/655200
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:12

  tea написав:
  Aqaz123 написав:
  холява написав: Миру - мир , евреям - деньги !


К антирекордным отметкам близится курс гривны к доллару. 1 доллар США стоит 28,56 грн. Исторический антирекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн. ЧР(черный рынок) 1 доллар США 40,00 грн;
1 евро (EUR) 42,00 грн.

Дочка - ДС буде злитись. :roll:


Вт 16 янв, 2018 06:45
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:15

холява
Морепродукты с Азии :)
...только не учли реальность ручного регулирования.
Я за этим наблюдаю ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:18

  Aqaz123 написав:холява
Морепродукты с Азии :)
...только не учли реальность ручного регулирования.
Я за этим наблюдаю ...

Пізнайко за Вами скучив. :mrgreen:
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу. :(
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:19

  Василь-Рівне написав:Білявка проджиді писала, що заправляє свій "салонний" ЯКОБИ лексус 350 бензином по 27 грн за літр !!! І нудить, що при цьому вона відчуває детонацію двигуна цього авто преміум класу :shock: Автомобілісти мене зрозуміють (в той час коли вона це писала, найдешевший укрнафтовський 95-й коштував 30 грн), а от білявку проджиді навряд чи :wink:

Выделенное - откровенная ложь.
Я в тот день заправлялся по 28,40. Не УкрНафтой.
Ценю позитив от Вас. И разделяю нелюбовь к зрадофилии.
Но такой примитивный троллинг - тошнотворен.
Прошу простить за откровенность.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:23

  Starikan написав:
  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:самый бедный Штат США Южная Каролина
(население около 5,1 млн)
площадь 82,9т кв.м
ввп 160млдр

Украина(609т кв.км)
население 35-42млн(зимой больше),
ВВП 113млдр (это 63% от уровня ВВП 1990г)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%8B

К чему все эти сравнения, да еще с советским ВВП?
Сравните замечательную Польшу с каким-нибудь заштатным штатом :wink: - получится не лучше
.....

ВВП Польши в 2017 всё-таки 524,83 млрд. долл. [url]https://knoema.ru/atlas/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0/%D0%92%D0%92%D0%9F[/url]

P.s. Прошу прощения, почему-то url отображается неправильно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 гру, 2018 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:25

vovan_prm
Но prodigy тошнит до сих пор от залитой мочи, вместо бензина
тут уж не до троллинга
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:27

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:
100тыс по регламенту...
на жигулях своих можешь хоть через 15 свечи менять

Я Вам дело посоветовал. Не от праздного.
Там нюансы есть. Описывать не буду.
Попробуйте - не разоритесь.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 22 гру, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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