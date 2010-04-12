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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:28
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:29
tea написав: Aqaz123 написав:холява
Морепродукты с Азии
...только не учли реальность ручного регулирования.
Я за этим наблюдаю ...
Пізнайко за Вами скучив.
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу.
Я всегда рядышком...
Поступил правильно, ему нужен отдых и рядом, такая, как "я"!
Я в него верю ... у него все получится!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:30
Сибарит написав: zzzzzz написав:
3 млрд в пятницу ушли в НБУ на депозитные сертификаты, в принципе ничего особенного.
Не совсем так.
Депосертификатов в сумме было погашено больше, чем привлечено.
Отрицательный результат по монетарным операциям получен за счет рефинанса, который был погашен в больших объемах, чем выдан новый.
Перес де Куэльяр написав:
Там двигун треба витягувати для цього от їздять більше норми 45тис.на одних свічках і жаліються що трусить.
Не хотел офтопить, но удержаться не могу. Пропуски зажигания очень трудно перепутать с детонацией.
3 млрд ушло в НБУ, ТОЧКА ))))
Живите своим умом!
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:31
Aqaz123 написав:
Я всегда рядышком
tea написав:
Пізнайко за Вами скучив.
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу.
...
ему нужен отдых и рядом, такая, как "я"!
Я в него верю ... у него все получится!
Ну якщо Ви завжди поруч,то я за Пізнайка спокійний.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:35
pesikot написав:vovan_prm
Но prodigy
тошнит до сих пор от залитой мочи, вместо бензина
тут уж не до троллинга
Вам с Василем на пару троллить веселей?
Кстати: поржал на счет отсутствия детонации на движках моложе 2000.
Инженер-механник, не иначе
Только не юля
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:36
Пан Кнопікс сьогодні буде.Щось детально про продовження військового стану скаже?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:43
tea написав:
Ну якщо Ви завжди поруч,то я за Пізнайка спокійний.
Три ведущих фондовых индекса США – Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 – серьезно упали к закрытию бирж 21 декабря.
Так, индекс Dow Jones претерпел самое существенное недельное снижение с октября 2008 года, опустившись с понедельника, 17 декабря, на 1655 пунктов (6,9%). Nasdaq упал за неделю на 8,4% – худшее снижение процентных ставок с ноября 2008-го. А недельные потери S&P 500 на 7,1% стали худшими с августа 2011 года.
При этом индекс Nasdaq, который считается важным показателем динамики курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, впервые после Великой рецессии 2000-го переместился на “медвежий рынок” – то есть снижающийся.
В целом все три главных биржевых индекса США упали более чем на 12% в декабре. Темпы падения приближаются к худшим показателям со времен Великой депрессии, отмечает CNN.
Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, до захвата церквей не дойдет ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:44
tea написав: Aqaz123 написав:
Я всегда рядышком
tea написав:
Пізнайко за Вами скучив.
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу.
...
ему нужен отдых и рядом, такая, как "я"!
Я в него верю ... у него все получится!
Ну якщо Ви завжди поруч,то я за Пізнайка спокійний.
Не , ну я не такой "ГИГАНТ" половой жизни , мне и жены хватает.
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холява
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:49
"Купуйте продукти у магазинах, а не у сумнівних осіб на асфальті біля узбіччя автодоріг". Ви праві, дійсно - реклама магазинів. )))
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ihorkyiv
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:50
ihorkyiv написав:
"Купуйте продукти у магазинах, а не у сумнівних осіб на асфальті біля узбіччя автодоріг". Ви праві, дійсно - реклама магазинів. )))
А на рынках можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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