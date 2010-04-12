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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7231723272337234>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:28

  ihorkyiv написав:Таки знаходяться ще відчайдухи-клуші, які у незнайомих-неперевірених обмінниках здійснюють валютні операції. Максимум, що там можна без валідолу обміняти, це $100. Тільки банківські установи !!! Тим паче при обміні $10000. https://golos.ua/i/655200

:D :D :D
Сколько нынче платят за рекламу банков?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:29

  tea написав:
  Aqaz123 написав:холява
Морепродукты с Азии :)
...только не учли реальность ручного регулирования.
Я за этим наблюдаю ...

Пізнайко за Вами скучив. :mrgreen:
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу. :(


Я всегда рядышком...
Поступил правильно, ему нужен отдых и рядом, такая, как "я"!
Я в него верю ... у него все получится!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:30

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:3 млрд в пятницу ушли в НБУ на депозитные сертификаты, в принципе ничего особенного.

Не совсем так.
Депосертификатов в сумме было погашено больше, чем привлечено.
Отрицательный результат по монетарным операциям получен за счет рефинанса, который был погашен в больших объемах, чем выдан новый.
  Перес де Куэльяр написав:Там двигун треба витягувати для цього от їздять більше норми 45тис.на одних свічках і жаліються що трусить.

Не хотел офтопить, но удержаться не могу. Пропуски зажигания очень трудно перепутать с детонацией.


3 млрд ушло в НБУ, ТОЧКА ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:31

  Aqaz123 написав:
  tea написав:Пізнайко за Вами скучив. :mrgreen:
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу. :(


Я всегда рядышком...
ему нужен отдых и рядом, такая, как "я"!
Я в него верю ... у него все получится!

Ну якщо Ви завжди поруч,то я за Пізнайка спокійний.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:35

  pesikot написав:vovan_prm
Но prodigy тошнит до сих пор от залитой мочи, вместо бензина
тут уж не до троллинга

Вам с Василем на пару троллить веселей?
Кстати: поржал на счет отсутствия детонации на движках моложе 2000.
Инженер-механник, не иначе
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:36

Пан Кнопікс сьогодні буде.Щось детально про продовження військового стану скаже?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ну якщо Ви завжди поруч,то я за Пізнайка спокійний.


Три ведущих фондовых индекса США – Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 – серьезно упали к закрытию бирж 21 декабря.
Так, индекс Dow Jones претерпел самое существенное недельное снижение с октября 2008 года, опустившись с понедельника, 17 декабря, на 1655 пунктов (6,9%). Nasdaq упал за неделю на 8,4% – худшее снижение процентных ставок с ноября 2008-го. А недельные потери S&P 500 на 7,1% стали худшими с августа 2011 года.

При этом индекс Nasdaq, который считается важным показателем динамики курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, впервые после Великой рецессии 2000-го переместился на “медвежий рынок” – то есть снижающийся.

В целом все три главных биржевых индекса США упали более чем на 12% в декабре. Темпы падения приближаются к худшим показателям со времен Великой депрессии, отмечает CNN.

Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, до захвата церквей не дойдет ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:44

  tea написав:
  Aqaz123 написав:
  tea написав:Пізнайко за Вами скучив. :mrgreen:
Доки Вас не було - Пізнайко кинув роботу. :(


Я всегда рядышком...
ему нужен отдых и рядом, такая, как "я"!
Я в него верю ... у него все получится!

Ну якщо Ви завжди поруч,то я за Пізнайка спокійний.



Не , ну я не такой "ГИГАНТ" половой жизни , мне и жены хватает.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:49

  ЛАД написав:
  ihorkyiv написав:Таки знаходяться ще відчайдухи-клуші, які у незнайомих-неперевірених обмінниках здійснюють валютні операції. Максимум, що там можна без валідолу обміняти, це $100. Тільки банківські установи !!! Тим паче при обміні $10000. https://golos.ua/i/655200

:D :D :D
Сколько нынче платят за рекламу банков?

"Купуйте продукти у магазинах, а не у сумнівних осіб на асфальті біля узбіччя автодоріг". Ви праві, дійсно - реклама магазинів. )))
ihorkyiv
 
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  ihorkyiv написав:
  ЛАД написав:
  ihorkyiv написав:Таки знаходяться ще відчайдухи-клуші, які у незнайомих-неперевірених обмінниках здійснюють валютні операції. Максимум, що там можна без валідолу обміняти, це $100. Тільки банківські установи !!! Тим паче при обміні $10000. https://golos.ua/i/655200

:D :D :D
Сколько нынче платят за рекламу банков?

"Купуйте продукти у магазинах, а не у сумнівних осіб на асфальті біля узбіччя автодоріг". Ви праві, дійсно - реклама магазинів. )))

А на рынках можно? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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