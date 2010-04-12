Додано: Суб 22 гру, 2018 23:06

холява написав: Qwerty написав: prodigy написав:

еще одник гомик из моей "восьмерки мерзости"

надо вас падлюк окропить святой водой еще одник гомик из моей "восьмерки мерзости"надо вас падлюк окропить святой водой

Мда... Налетіла наче стая, напевне одне з одним мають астральний звязок... Хоча подивившись вживу на нєдоросля чая я вже нічому не дивуюсь, а то колись весь час переймався, що ці люди тут роблять! Ще халява не дав свій цінний коментар по свічкам! Він може і по авто, і по церковним, і по геморойним! Писав колись що пенсіі боїться як чуми, щоб на лавці не сидіти під підїздом, а потім пише, що вже на пенсії і ворочає мільйонами через кордон і з відряджень не вилазить! Чудни твої справи Господі! Мда... Налетіла наче стая, напевне одне з одним мають астральний звязок... Хоча подивившись вживу на нєдоросля чая я вже нічому не дивуюсь, а то колись весь час переймався, що ці люди тут роблять! Ще халява не дав свій цінний коментар по свічкам! Він може і по авто, і по церковним, і по геморойним! Писав колись що пенсіі боїться як чуми, щоб на лавці не сидіти під підїздом, а потім пише, що вже на пенсії і ворочає мільйонами через кордон і з відряджень не вилазить! Чудни твої справи Господі!

Алкоголик , иначе я к Вам не могу обратится .Вы пишите только тогда , когда напьетесь .Ваши сообщения о вашем статусе написаны только на форуме ...да и то к вам относятся как фантазеру.Вы опубликуйте фото , вот мол , друг мой Суркис или еще кто, а так вы фуфло (Ж ...о п..А) в простонародье.Ваши вымышленные путешествия по кладбищам напоминают фантазии онаниста....просто пишите ,поехал нажраться в Лубны ....или куда там еще ?В последних сообщениях забыли про охрану написать .Наверное они побили вас обосца..ыми вами штанами , но это не беда .Вот когда обоср..ми побьют,это уже ДА.А так вообще заходите , если хотите .Поделитесь сколько стоит кукуруза .Благо в интернете этого хоть отбавляй.[/quote]Ха-ха-ха... Остапа понесло! Ну що ж ви так? Вже забули свої розповіді про підїзд і ваші переживання? Ще про пассат багато було... Що там з ним ще живий? Свічки поставили чи поміняли? Це добре, що ви уважно читаєте мої дописи... Про нормальне життя навіть таким як ви не гріх почитати! Шо там життям у свому дурдомі цікавитесь? Є хоч куди буде звернутись при нагоді! Сьогодні навіть не пробував... Повечеряв в ЦУМі на 6 поверсі в шикарному норвезькому рибному закладі і прикупив подарунки своїм... Може й вам з чаєм якихось гостинців? В котомки помаранчового кольору!