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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7232723372347235>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:56

  tea написав:
  freeze написав:
tea написав:
Чуть не забыл: желающим поговорить "за выборы" и кандидатов на валютной ветке напоминаю - мест в сауне предостаточно.[/b][/color]

ДС - так сьогодні ж вихідний.
А якщо будемо дискутувати про всіх кандидатів,окрім Вашої фаворитки - то можна? :mrgreen:
Сегодня был рабочий день, вместо понедельника

Зрозуміло.
ДС - а завтра можна про кандидатів?[/quote]
Шо зрозуміло? Трудова книжка хоч колись була? Чи ніхто не бере на роботу? Може на співбесіду потрібно без котомки помаранчевого кольору за спиною приходити... Можу взяти охоронцем ферми по відгодівлі свиней, можна кнопати на форумі і з свинками бесіду вести... Тим більше наступний рік - рік свині! Хоч якийсь толк буде, ну й копійка якась! Можна і прапор з написом Охтирка з собою прихопити, тільки чур не бігати серед кабанчиків - вони стресу не люблять, жирок погано буде наростати.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:03

  Ukrainian написав:
  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:самый бедный Штат США Южная Каролина
(население около 5,1 млн)
площадь 82,9т кв.м
ввп 160млдр

Украина(609т кв.км)
население 35-42млн(зимой больше),
ВВП 113млдр (это 63% от уровня ВВП 1990г)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%8B


Для объективности стоить отметить что в сша около 80% ввп услуги
Стрижка в штатах $15 в Украине $3

Для обєктивності треба сказати, що за три долари в Києві вас можуть лише побрити наголо!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:16

  prodigy написав:
  pesikot написав:
еще одник гомик из моей "восьмерки мерзости"
надо вас падлюк окропить святой водой

Мда... Налетіла наче стая, напевне одне з одним мають астральний звязок... Хоча подивившись вживу на нєдоросля чая я вже нічому не дивуюсь, а то колись весь час переймався, що ці люди тут роблять! Ще халява не дав свій цінний коментар по свічкам! Він може і по авто, і по церковним, і по геморойним! Писав колись що пенсіі боїться як чуми, щоб на лавці не сидіти під підїздом, а потім пише, що вже на пенсії і ворочає мільйонами через кордон і з відряджень не вилазить! Чудни твої справи Господі!
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:24

Re: Валютный рынок в контексте

Ukrainian написав:
  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:самый бедный Штат США Южная Каролина
(население около 5,1 млн)
площадь 82,9т кв.м
ввп 160млдр

Украина(609т кв.км)
население 35-42млн(зимой больше),
ВВП 113млдр (это 63% от уровня ВВП 1990г)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D1%8B


Для объективности стоить отметить что в сша около 80% ввп услуги
Стрижка в штатах $15 в Украине $3


Стрижка в Киеве 15 баксов также в барбершоб

Отправлено с моего BTV-W09 через Tapatalk
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:38

Re: Валютный рынок в контексте

Ну так що панове, ЧР сьогодні додав 10-15коп., то завтра, або в понеділок продовжить далі рух, створюючи "загін". Але на мою думку, навіть ті, хто відкупить на цих довгих вихідних доляри, то поки що нічого не втратять, бо після розвороту МБ, буде нагода віддати на вищих позначках, це для тих, хто не ризикує на гойдалках. Але між цим періодом може виникнути коротка ситуація, коли треба швидко виконати дію "туди-сюди" і знову в "зеленому танку" до НР. Я сподіваюсь на такий розвиток подій з середини наступного тижня.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:49

  CRUSADER написав:
Ukrainian написав:
Стрижка в Киеве 15 баксов также в барбершоб

Отправлено с моего BTV-W09 через Tapatalk

И че ?
Мужская стрижка в Лос-Анжелесе $60-100
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:49

  Qwerty написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:
еще одник гомик из моей "восьмерки мерзости"
надо вас падлюк окропить святой водой

Мда... Налетіла наче стая, напевне одне з одним мають астральний звязок... Хоча подивившись вживу на нєдоросля чая я вже нічому не дивуюсь, а то колись весь час переймався, що ці люди тут роблять! Ще халява не дав свій цінний коментар по свічкам! Він може і по авто, і по церковним, і по геморойним! Писав колись що пенсіі боїться як чуми, щоб на лавці не сидіти під підїздом, а потім пише, що вже на пенсії і ворочає мільйонами через кордон і з відряджень не вилазить! Чудни твої справи Господі!


Алкоголик , иначе я к Вам не могу обратится .
Вы пишите только тогда , когда напьетесь .
Ваши сообщения о вашем статусе написаны только на форуме ...да и то к вам относятся как фантазеру.
Вы опубликуйте фото , вот мол , друг мой Суркис или еще кто, а так вы фуфло (Ж ...о п..А) в простонародье.
Ваши вымышленные путешествия по кладбищам напоминают фантазии онаниста.
...просто пишите ,поехал нажраться в Лубны ....или куда там еще ?
В последних сообщениях забыли про охрану написать .
Наверное они побили вас обосца..ыми вами штанами , но это не беда .
Вот когда обоср..ми побьют,это уже ДА.
А так вообще заходите , если хотите .
Поделитесь сколько стоит кукуруза .
Благо в интернете этого хоть отбавляй.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:51

  Сибарит написав:.......

Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами.
Возник такой себе временный баланс на валютном рынке
[/quote]


"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - зазначив Рева.

Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.

"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/22/7202027/[/quote][/quote]


Я так досі й не збагну: як розміщуються наші 9 млн заробітчан, якщо ЄС не може впоратися з 1 млн. біженців з Сирії-Лівії ? ... Може, то ,таки, міф про таку кількість наших заробітчан ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:06

  холява написав:
  Qwerty написав:
  prodigy написав:
еще одник гомик из моей "восьмерки мерзости"
надо вас падлюк окропить святой водой

Мда... Налетіла наче стая, напевне одне з одним мають астральний звязок... Хоча подивившись вживу на нєдоросля чая я вже нічому не дивуюсь, а то колись весь час переймався, що ці люди тут роблять! Ще халява не дав свій цінний коментар по свічкам! Він може і по авто, і по церковним, і по геморойним! Писав колись що пенсіі боїться як чуми, щоб на лавці не сидіти під підїздом, а потім пише, що вже на пенсії і ворочає мільйонами через кордон і з відряджень не вилазить! Чудни твої справи Господі!


Алкоголик , иначе я к Вам не могу обратится .
Вы пишите только тогда , когда напьетесь .
Ваши сообщения о вашем статусе написаны только на форуме ...да и то к вам относятся как фантазеру.
Вы опубликуйте фото , вот мол , друг мой Суркис или еще кто, а так вы фуфло (Ж ...о п..А) в простонародье.
Ваши вымышленные путешествия по кладбищам напоминают фантазии онаниста.
...просто пишите ,поехал нажраться в Лубны ....или куда там еще ?
В последних сообщениях забыли про охрану написать .
Наверное они побили вас обосца..ыми вами штанами , но это не беда .
Вот когда обоср..ми побьют,это уже ДА.
А так вообще заходите , если хотите .
Поделитесь сколько стоит кукуруза .
Благо в интернете этого хоть отбавляй.[/quote]
Ха-ха-ха... Остапа понесло! Ну що ж ви так? Вже забули свої розповіді про підїзд і ваші переживання? Ще про пассат багато було... Що там з ним ще живий? Свічки поставили чи поміняли? Це добре, що ви уважно читаєте мої дописи... Про нормальне життя навіть таким як ви не гріх почитати! Шо там життям у свому дурдомі цікавитесь? Є хоч куди буде звернутись при нагоді! Сьогодні навіть не пробував... Повечеряв в ЦУМі на 6 поверсі в шикарному норвезькому рибному закладі і прикупив подарунки своїм... Може й вам з чаєм якихось гостинців? В котомки помаранчового кольору!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:11

  maxprofit написав:
  Сибарит написав:.......

Население, придавленное коммуналкой, больше не является серьезным игроком, да и заробитчане везут наличную валюту эшелонами.
Возник такой себе временный баланс на валютном рынке



"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - зазначив Рева.

Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.

"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/22/7202027/[/quote][/quote]


Я так досі й не збагну: як розміщуються наші 9 млн заробітчан, якщо ЄС не може впоратися з 1 млн. біженців з Сирії-Лівії ? ... Може, то ,таки, міф про таку кількість наших заробітчан ?[/quote]
9 мільйонів - це загалом за кордоном. З них біля 4 млн. є кацапофілами і батрачать на Роіссі. У країнах ЄС відповідно працює така ж кількість. Усе приблизно, без точних чисел. За підрахунками Нацбанку, цього року перекази від заробітчан до України складатимуть близько 11 мільярдів доларів.
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