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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7232723372347235

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:21

  Перес де Куэльяр написав: Але між цим періодом може виникнути коротка ситуація, коли треба швидко виконати дію "туди-сюди"

Ви б обережніше вночі писали про дію "туди-сюди".Тим більше швидко.
ДС може не до кінця вчитатись і заблокувати.
tea
 
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  #<1 ... 7232723372347235
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