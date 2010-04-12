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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:21
Перес де Куэльяр написав:
Але між цим періодом може виникнути коротка ситуація, коли треба швидко виконати дію "туди-сюди"
Ви б обережніше вночі писали про дію "туди-сюди".Тим більше швидко.
ДС може не до кінця вчитатись і заблокувати.
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