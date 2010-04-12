maxprofit написав: Я так досі й не збагну: як розміщуються наші 9 млн заробітчан, якщо ЄС не може впоратися з 1 млн. біженців з Сирії-Лівії ? ... Може, то ,таки, міф про таку кількість наших заробітчан ?
Ні - не міф. Наші ж працюють,тобто створюють ВВП.А сирійці стоять на "виплатах по безробіттю",тобто знаходяться на видаткових частинах бюджетів тих країн.
Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.
А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази... Значить попит є.
Олень ніколи не потрапить до Червоної книги. ))
В Гагаріна таке місцезнаходження,що я навіть не уявляю,хто є оленем. Розповім детальніше. Обмінний пункт "Гагарін і партнери" знаходиться близько до Благбази (великий ринок) і Суздалі (оптові точки).Впевнений на 100%,що у Гагаріна там є постійні клієнти.А обороти на Суздалі - десятки мільйонів в день.Харків"яни хто в темі - знають. От уявіть,якась оптова точка заганяє в умовні "ананаси" курс 28.00 (для зручності обрахунку),продає їх за гривні,а потім купує долари у Гагаріна по 27.90,як ввечері. Тобто оленем виходить покупець ананасів.