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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7233723472357236>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:21

  Перес де Куэльяр написав: Але між цим періодом може виникнути коротка ситуація, коли треба швидко виконати дію "туди-сюди"

Ви б обережніше вночі писали про дію "туди-сюди". :oops: Тим більше швидко. :oops: :oops: :oops:
ДС може не до кінця вчитатись і заблокувати. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:28

  maxprofit написав:
Я так досі й не збагну: як розміщуються наші 9 млн заробітчан, якщо ЄС не може впоратися з 1 млн. біженців з Сирії-Лівії ? ... Може, то ,таки, міф про таку кількість наших заробітчан ?

Ні - не міф.
Наші ж працюють,тобто створюють ВВП.А сирійці стоять на "виплатах по безробіттю",тобто знаходяться на видаткових частинах бюджетів тих країн.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:35

  vovan_prm написав:
  pesikot написав:vovan_prm
Но prodigy тошнит до сих пор от залитой мочи, вместо бензина
тут уж не до троллинга

Вам с Василем на пару троллить веселей?
Кстати: поржал на счет отсутствия детонации на движках моложе 2000.
Инженер-механник, не иначе

там же новый Lexus RX-350
Я описал, если детонация чувствуется, то либо мочу залили, либо двигло в хлам.
А вы дальше ржите.
И да, о детонации вы только знаете понаслышке
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:39

  tea написав:Ви б обережніше вночі писали про дію "туди-сюди".Тим більше швидко. ДС може не до кінця вчитатись і заблокувати.

Хід мислення ДС зрозуміє, як і багато хто . Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук. Далі або пан, або зайві рухи.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:42

Рубрика вихідного дня.
"Що там на Росії". :mrgreen:
А на Росії пофарбували сніг...Здогадайтесь в який колір. :shock:
а)в синій :mrgreen:
б)в зелений :mrgreen:
в)в білий :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=Uk4NOkpCrmc
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:46

Похоже, сегодня вечером модераторы ушли праздновать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:47

  Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.

А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази...
Значить попит є.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:49

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.

А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази...
Значить попит є.

Олень ніколи не потрапить до Червоної книги. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:55

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.

А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази...
Значить попит є.
Банки зачиняться, нехай «Царює» ,» хочу кручу, на .... курсе всех верчу».
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:56

  ihorkyiv написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.

А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази...
Значить попит є.

Олень ніколи не потрапить до Червоної книги. ))

В Гагаріна таке місцезнаходження,що я навіть не уявляю,хто є оленем.
Розповім детальніше.
Обмінний пункт "Гагарін і партнери" знаходиться близько до Благбази (великий ринок) і Суздалі (оптові точки).Впевнений на 100%,що у Гагаріна там є постійні клієнти.А обороти на Суздалі - десятки мільйонів в день.Харків"яни хто в темі - знають.
От уявіть,якась оптова точка заганяє в умовні "ананаси" курс 28.00 (для зручності обрахунку),продає їх за гривні,а потім купує долари у Гагаріна по 27.90,як ввечері.
Тобто оленем виходить покупець ананасів.
tea
 
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