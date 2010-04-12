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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7233723472357236

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:57

  Libo написав:Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.
Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?
Они спрсили, а каким образом?
Объяснил, сначала нальют в гривне, а потом опустят доллар до 25 грн.
Бу-у-га-га!, - сказали они. - Отключите в дурке интернет!
Теперь нате, смотрите.
Всё есть в архивах. Если я там не матькался.
Я патриот, но я реалист !
давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !
$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500 откройте тот же https://www.work.ua/jobs-lviv/ и найдите 14 000 грн без знания английского, хорошо со знанием английского может быть и 30 000 и более , но 500 у.е . никто не видит как своих ушей !

P.S. что бы по теме ветки в прошлый раз , этим летом, купил "сникерс" по 27,3 ( на тот момент такой был курс приемки в обменках, я как обменка сработал, иногда получаеться взять по курсу приемки не большие "сникерсы" ) дороже сникерсы покупать не буду :)
Востаннє редагувалось yama в Нед 23 гру, 2018 00:38, всього редагувалось 2 разів.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:59

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.

А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази...
Значить попит є.
Банки зачиняться, нехай «Царює»

Так Гагарін тепер завжди перед неділею курси підвищує.Завтра московський партіархат після обіду прийде "котлету" купувати.Там в неділю до Благовіщенського собору - черга,купа людей.Вони ж в церкві купують свічки,іконки,іншу утварь.
А потім попи топчуть до Гагаріна.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:04

противно читать, как какой-то утырок, против всех правил форума, годами рекламирует определённого валютного барыгу
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:06

  vovan_prm написав:
  viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте.
Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.

У меня противоположная засада.
Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.

всякие рассрочки и оплаты частями в помощь ( от того же монобанка например). А вообще не понимаю я тех кто домой лэптоп покупает , тут либо планшет что бы лежа на кровати либо мониторчик 4к 32" что бы удобно было
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:08

  tea написав:Так Гагарін тепер завжди перед неділею курси підвищує.Завтра московський партіархат після обіду прийде "котлету" купувати.Там в неділю до Благовіщенського собору - черга,купа людей.Вони ж в церкві купують свічки,іконки,іншу утварь. А потім попи топчуть до Гагаріна.

Москальські Попи валізи пакують, а що, гривню конвертують у доляр, от і гойдають курс. Начебто десь проговорювалась цифра їх «надоів» в Україні, «бідні» с.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:12

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Так Гагарін тепер завжди перед неділею курси підвищує.Завтра московський партіархат після обіду прийде "котлету" купувати.Там в неділю до Благовіщенського собору - черга,купа людей.Вони ж в церкві купують свічки,іконки,іншу утварь. А потім попи топчуть до Гагаріна.

Москальські Попи валізи пакують,

Про "пакують валізи" ще рано казати.Та й навіщо пакувати валізи.Вони зараз перереєструються в РПЦ в Україні і залишаться в Благовіщенському Соборі.
Немає механізму переходу саме церкви як будівлі з одного патріархату до іншого.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:24

  ihorkyiv написав:Головною причиною зміцнення нацвалюти в НБУ назвали валютні надходження від експортерів, а не транші МВФ, ЄС і СБ.
https://ua.korrespondent.net/business/f ... intsi-roku

заробытчани приїзжають на різдво до родини а таких відсотків 30% на західній Україні кожен привозить по 3000 евро + - от вам і " головна прична"
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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