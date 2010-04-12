Libo написав:Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал. Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500? Они спрсили, а каким образом? Объяснил, сначала нальют в гривне, а потом опустят доллар до 25 грн. Бу-у-га-га!, - сказали они. - Отключите в дурке интернет! Теперь нате, смотрите. Всё есть в архивах. Если я там не матькался.
Я патриот, но я реалист ! давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 ! $ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500 откройте тот же https://www.work.ua/jobs-lviv/ и найдите 14 000 грн без знания английского, хорошо со знанием английского может быть и 30 000 и более , но 500 у.е . никто не видит как своих ушей !
P.S. что бы по теме ветки в прошлый раз , этим летом, купил "сникерс" по 27,3 ( на тот момент такой был курс приемки в обменках, я как обменка сработал, иногда получаеться взять по курсу приемки не большие "сникерсы" ) дороже сникерсы покупать не буду
Востаннє редагувалось yama в Нед 23 гру, 2018 00:38, всього редагувалось 2 разів.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Перес де Куэльяр написав: Головне щоб «Космонавт» на «третю ступінь» перейшов, а далі то вже спритність рук.
А Ви ж помітили,що Гагарін сьогодні 4 рази підвищував курси.Не 1 раз,не 2 рази... Значить попит є.
Банки зачиняться, нехай «Царює»
Так Гагарін тепер завжди перед неділею курси підвищує.Завтра московський партіархат після обіду прийде "котлету" купувати.Там в неділю до Благовіщенського собору - черга,купа людей.Вони ж в церкві купують свічки,іконки,іншу утварь. А потім попи топчуть до Гагаріна.
viy написав:Имхо, при такой затарке сегодня - завтра будет отскок, вернее как, те кто сегодня продавал по 70-80 они может на месте и останутся, а те кто наливал дешевле 60 подрастут. Мой первый прогноз на этой ветке ногами не бейте. Сам планирую вывести еще гривны и прикупить до обеда.
У меня противоположная засада. Собрался прикупить гаджеты-лэптопы семье, а сливать ниже 28-ми рука не поднимается.
всякие рассрочки и оплаты частями в помощь ( от того же монобанка например). А вообще не понимаю я тех кто домой лэптоп покупает , тут либо планшет что бы лежа на кровати либо мониторчик 4к 32" что бы удобно было
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
tea написав:Так Гагарін тепер завжди перед неділею курси підвищує.Завтра московський партіархат після обіду прийде "котлету" купувати.Там в неділю до Благовіщенського собору - черга,купа людей.Вони ж в церкві купують свічки,іконки,іншу утварь. А потім попи топчуть до Гагаріна.
Москальські Попи валізи пакують, а що, гривню конвертують у доляр, от і гойдають курс. Начебто десь проговорювалась цифра їх «надоів» в Україні, «бідні» с.
tea написав:Так Гагарін тепер завжди перед неділею курси підвищує.Завтра московський партіархат після обіду прийде "котлету" купувати.Там в неділю до Благовіщенського собору - черга,купа людей.Вони ж в церкві купують свічки,іконки,іншу утварь. А потім попи топчуть до Гагаріна.
Москальські Попи валізи пакують,
Про "пакують валізи" ще рано казати.Та й навіщо пакувати валізи.Вони зараз перереєструються в РПЦ в Україні і залишаться в Благовіщенському Соборі. Немає механізму переходу саме церкви як будівлі з одного патріархату до іншого.