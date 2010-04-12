Додано: Суб 22 гру, 2018 23:57

Libo написав: Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.

Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?

Они спрсили, а каким образом?

Объяснил, сначала нальют в гривне, а потом опустят доллар до 25 грн.

Бу-у-га-га!, - сказали они. - Отключите в дурке интернет!

Теперь нате, смотрите.

Всё есть в архивах. Если я там не матькался.

Васька, и это я этим валютным плохишам всё описывал.Помнишь, когда я им в 2014-м обещал к президентским выборам з/п по $500?Они спрсили, а каким образом?Объяснил, сначала нальют в гривне, а потом опустят доллар до 25 грн.Бу-у-га-га!, - сказали они. - Отключите в дурке интернет!Теперь нате, смотрите.Всё есть в архивах. Если я там не матькался.

Я патриот, но я реалист !давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500 откройте тот жеи найдите 14 000 грн без знания английского, хорошо со знанием английского может быть и 30 000 и более , но 500 у.е . никто не видит как своих ушей !P.S. что бы по теме ветки в прошлый раз , этим летом, купил "сникерс" по 27,3 ( на тот момент такой был курс приемки в обменках, я как обменка сработал, иногда получаеться взять по курсу приемки не большие "сникерсы" ) дороже сникерсы покупать не буду