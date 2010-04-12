«Релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації , керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, зобов'язана у своїй повній назві, відображати приналежність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить.
Затем почитайте устав этой самой УПЦМП, хотя по факту в зарегистрированном уставе в минюсте слов МП нету.
2. Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины.
А теперь попробуйте мысленными усилиями спокойно и без эмоций соединить две эти юридические цитаты, не используя фраз я уверен, я точно знаю, я думаю, я слышал. То что там будут суды это к гадалке не ходи, поставьте себя на место судьи. Что будет судья писать в обосновании - я слышал, что попа условно Феодосия поймали на таможне с пачкой денег, поэтому мне кажется, что центр управления находится по ту сторону, хотя поп божился и говорил, что паства послала его купить специальные ароматизированные свечки в Московии.
Интересно бы действительно прочитать мнение какого-нибудь юриста, без истерик и бросания какашками, какая судебная перспектива имеется, самому интересно, люблю ребусы разгадывать.
«Релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації , керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, зобов'язана у своїй повній назві, відображати приналежність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить.
Затем почитайте устав этой самой УПЦМП, хотя по факту в зарегистрированном уставе в минюсте слов МП нету.
2. Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины.
А теперь попробуйте мысленными усилиями спокойно и без эмоций соединить две эти юридические цитаты, не используя фраз я уверен, я точно знаю, я думаю, я слышал. То что там будут суды это к гадалке не ходи, поставьте себя на место судьи. Что будет судья писать в обосновании - я слышал, что попа условно Феодосия поймали на таможне с пачкой денег, поэтому мне кажется, что центр управления находится по ту сторону, хотя поп божился и говорил, что паства послала его купить специальные ароматизированные свечки в Московии.
Интересно бы действительно прочитать мнение какого-нибудь юриста, без истерик и бросания какашками, какая судебная перспектива имеется, самому интересно, люблю ребусы разгадывать.
Это проблема, в общем, из той же оперы, что и "прихожане будут самостоятельно решать, переходить ли их приходу в новую украинскую церковь": религиозные организации, в отличие от полит партий, не имеют фиксированного членства. Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
думаю, что получат Томас и до весны "церковная тема" затихнет на фоне новой темы "выборы". относительно прогнозов, что приходы УПМ МП начнут массово перерегистрироваться в ПЦУ -этого не будет...догматизм "верующих" ничем не уступает догматизму "сторонников скреп", в принципе этот охлос частично одного поля ягоды. одним из сильнейших приверженцев "руського мира" является Одесская епархия, на 80% состоящая из сепаров.
согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи. члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом "московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи. члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом "московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи. члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом "московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
juristkostya написав:Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
1 На Західній Україні - це не питання взагалі... Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити.... 2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021 3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...
Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників