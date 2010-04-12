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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7233723472357236>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 02:05

  yama написав:
  ihorkyiv написав:Головною причиною зміцнення нацвалюти в НБУ назвали валютні надходження від експортерів, а не транші МВФ, ЄС і СБ.
https://ua.korrespondent.net/business/f ... intsi-roku

заробытчани приїзжають на різдво до родини а таких відсотків 30% на західній Україні кожен привозить по 3000 евро + - от вам і " головна прична"


Если бы так было то наличка была бы ниже межбанка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:04

  yama написав:заробытчани приїзжають на різдво до родини а таких відсотків 30% на західній Україні кожен привозить по 3000 евро + - от вам і " головна прична"

А полгода что их семья в Украине кушала?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:10

  tea написав:Вони зараз перереєструються в РПЦ в Україні і залишаться в Благовіщенському Соборі.


Проблема, что принятый закон все стороны использовали для обычного предвыборного пиара.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=60346

«Релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації , керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, зобов'язана у своїй повній назві, відображати приналежність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить.

Затем почитайте устав этой самой УПЦМП, хотя по факту в зарегистрированном уставе в минюсте слов МП нету.

2. Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины.

А теперь попробуйте мысленными усилиями спокойно и без эмоций соединить две эти юридические цитаты, не используя фраз я уверен, я точно знаю, я думаю, я слышал.
То что там будут суды это к гадалке не ходи, поставьте себя на место судьи. Что будет судья писать в обосновании - я слышал, что попа условно Феодосия поймали на таможне с пачкой денег, поэтому мне кажется, что центр управления находится по ту сторону, хотя поп божился и говорил, что паства послала его купить специальные ароматизированные свечки в Московии.

Интересно бы действительно прочитать мнение какого-нибудь юриста, без истерик и бросания какашками, какая судебная перспектива имеется, самому интересно, люблю ребусы разгадывать.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:15

pesikot

сидор, с чего начался сыр-бор

несмотря на существенно подешевевший бензин-качество стало хуже
"детонация" это не взрывы при проблемах с зажиганием (в моем случае-легкий звук, которого раньше не было)
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:20

  freeze написав:
  tea написав:Вони зараз перереєструються в РПЦ в Україні і залишаться в Благовіщенському Соборі.


Проблема, что принятый закон все стороны использовали для обычного предвыборного пиара.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=60346

«Релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації , керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, зобов'язана у своїй повній назві, відображати приналежність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить.

Затем почитайте устав этой самой УПЦМП, хотя по факту в зарегистрированном уставе в минюсте слов МП нету.

2. Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины.

А теперь попробуйте мысленными усилиями спокойно и без эмоций соединить две эти юридические цитаты, не используя фраз я уверен, я точно знаю, я думаю, я слышал.
То что там будут суды это к гадалке не ходи, поставьте себя на место судьи. Что будет судья писать в обосновании - я слышал, что попа условно Феодосия поймали на таможне с пачкой денег, поэтому мне кажется, что центр управления находится по ту сторону, хотя поп божился и говорил, что паства послала его купить специальные ароматизированные свечки в Московии.

Интересно бы действительно прочитать мнение какого-нибудь юриста, без истерик и бросания какашками, какая судебная перспектива имеется, самому интересно, люблю ребусы разгадывать.

Это проблема, в общем, из той же оперы, что и "прихожане будут самостоятельно решать, переходить ли их приходу в новую украинскую церковь": религиозные организации, в отличие от полит партий, не имеют фиксированного членства. Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:28

freeze

думаю, что получат Томас и до весны "церковная тема" затихнет на фоне новой темы "выборы". относительно прогнозов, что приходы УПМ МП начнут массово перерегистрироваться в ПЦУ -этого не будет...догматизм "верующих" ничем не уступает догматизму "сторонников скреп", в принципе этот охлос частично одного поля ягоды.
одним из сильнейших приверженцев "руського мира" является Одесская епархия,
на 80% состоящая из сепаров.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:35

juristkostya

+100

согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:43

[url][/url]
  prodigy написав:juristkostya

+100

согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту

з РПЦ до ПЦУ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&ll=48.285505425075094%2C28.276091983608012&z=7
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:48

  ROLF написав:[url][/url]
  prodigy написав:juristkostya

+100

согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту

з РПЦ до ПЦУ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&ll=48.285505425075094%2C28.276091983608012&z=7

Результативность нынешней госполитики надо оценивать через годик, и по восточным областям. А эта карта ни о чем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:20

  juristkostya написав:Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
1 На Західній Україні - це не питання взагалі...
Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити....
2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021
3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...

Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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