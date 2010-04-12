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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7233723472357236 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Нед 23 гру, 2018 11:24 prodigy написав: juristkostya

+100

согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.

члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом

"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту +100согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту Побачите що крові не буде...

тут той самий варіант що з ОРДЛО...

Ми б звичайно могли залити кровю Донецьк... , але навіщо нам втрачати тисячі своїх - щоб отримати сотні тисяч ворожо настроєних....

З церквою буде наступним чином

Там де 70+% захочуть перейти - там перейдуть і не пікнуть

Там де 50-% захочуть не переходити - там залишаться , але вивіска РПЦ постійно буде тиснути на мозок і швидше за все там буде створена нова Парафія , яка з часом повністю перетягне до себе вірних РПЦ Побачите що крові не буде...тут той самий варіант що з ОРДЛО...Ми б звичайно могли залити кровю Донецьк... , але навіщо нам втрачати тисячі своїх - щоб отримати сотні тисяч ворожо настроєних....З церквою буде наступним чиномТам де 70+% захочуть перейти - там перейдуть і не пікнутьТам де 50-% захочуть не переходити - там залишаться , але вивіска РПЦ постійно буде тиснути на мозок і швидше за все там буде створена нова Парафія , яка з часом повністю перетягне до себе вірних РПЦ http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19857 З нами з: 15.01.09 Подякував: 125 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 11:26 ROLF написав: [url][/url] prodigy написав: juristkostya



+100



согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.

члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом

"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту +100согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту

з РПЦ до ПЦУ

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&ll=48.285505425075094%2C28.276091983608012&z=7 [url][/url]з РПЦ до ПЦУ

12092 прихода-10=12082 прихода УПЦ МП 12092 прихода-10=12082 прихода УПЦ МП сидоры валютной ветки: нацист Васька,

нищеброд Песикот, cocksucker Перес prodigy Повідомлень: 4608 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2000 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 гру, 2018 11:34 budivelnik написав: juristkostya написав: Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове. Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове. 1 На Західній Україні - це не питання взагалі...

Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити....

2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021

3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...



Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде. 1 На Західній Україні - це не питання взагалі...Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити....2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-20213 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде.



не так оптимистичен как вы

верующие (если они реально существуют)-как правило догматики

все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)

а вообще через 20 лет всё танцы с церковью закончатся

20000 общин в бедной стране...это нонсенс не так оптимистичен как выверующие (если они реально существуют)-как правило догматикивсе закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)а вообще через 20 лет всё танцы с церковью закончатся20000 общин в бедной стране...это нонсенс сидоры валютной ветки: нацист Васька,

нищеброд Песикот, cocksucker Перес prodigy Повідомлень: 4608 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2000 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7233723472357236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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