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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7233723472357236

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:24

  prodigy написав:juristkostya
+100
согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
Побачите що крові не буде...
тут той самий варіант що з ОРДЛО...
Ми б звичайно могли залити кровю Донецьк... , але навіщо нам втрачати тисячі своїх - щоб отримати сотні тисяч ворожо настроєних....
З церквою буде наступним чином
Там де 70+% захочуть перейти - там перейдуть і не пікнуть
Там де 50-% захочуть не переходити - там залишаться , але вивіска РПЦ постійно буде тиснути на мозок і швидше за все там буде створена нова Парафія , яка з часом повністю перетягне до себе вірних РПЦ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:26

  ROLF написав:[url][/url]
  prodigy написав:juristkostya

+100

согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту

з РПЦ до ПЦУ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&ll=48.285505425075094%2C28.276091983608012&z=7

12092 прихода-10=12082 прихода УПЦ МП
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:34

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
1 На Західній Україні - це не питання взагалі...
Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити....
2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021
3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...

Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде.


не так оптимистичен как вы
верующие (если они реально существуют)-как правило догматики
все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)
а вообще через 20 лет всё танцы с церковью закончатся
20000 общин в бедной стране...это нонсенс
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