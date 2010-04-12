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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7234723572367237>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:24

  prodigy написав:juristkostya
+100
согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
Побачите що крові не буде...
тут той самий варіант що з ОРДЛО...
Ми б звичайно могли залити кровю Донецьк... , але навіщо нам втрачати тисячі своїх - щоб отримати сотні тисяч ворожо настроєних....
З церквою буде наступним чином
Там де 70+% захочуть перейти - там перейдуть і не пікнуть
Там де 50-% захочуть не переходити - там залишаться , але вивіска РПЦ постійно буде тиснути на мозок і швидше за все там буде створена нова Парафія , яка з часом повністю перетягне до себе вірних РПЦ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:26

  ROLF написав:[url][/url]
  prodigy написав:juristkostya

+100

согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи.
члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом
"московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту

з РПЦ до ПЦУ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&ll=48.285505425075094%2C28.276091983608012&z=7

12092 прихода-10=12082 прихода УПЦ МП
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:34

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
1 На Західній Україні - це не питання взагалі...
Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити....
2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021
3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...

Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде.


не так оптимистичен как вы
верующие (если они реально существуют)-как правило догматики
все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)
а вообще через 20 лет всё танцы с церковью закончатся
20000 общин в бедной стране...это нонсенс
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:52

дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 23 гру, 2018 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:52

... за крок до перевороту думок ©

....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.

.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?

- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...

- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!

"змія їсть себе за хвіст"©®™???!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:56

Пошли бабулесы))

Анализ допороговых закупок за 3 года.
http://nashigroshi.org/2018/12/23/pered ... gy3n1JrHcM

Предпоследняя рабочая неделя всегда пиковая , на последней неделе идет спад в два раза.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:00

Доброго дня панове. ЧР сьогодні знову підтягує низи , це говорить що є проблеми і слабкий принос, а від себе є віддача в оптових об‘ємах «комерсам», тобто рух котирувань вгору продовжується. Харків лідирує Роза 27.70/27.90 ЧР 27.75-80/27.80-90-00.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:00

  zzzzzz написав:Пошли бабулесы))


Гарна таблиця.
Вже видно,що в передостанній тиждень цього року проведено тендерів на 10% більше коштів,ніж минулого.
Наступного тижня відкати від цих тендерів можуть потекти до обмінок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:11

  Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.

.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?

- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...

- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!

"змія їсть себе за хвіст"©®™???!

Это называется конкуренция за потребителя, особенно платежеспособного, которых всё меньше.
Кормовая база сокращается. И оптовики, которые раньше брезговали работать с розницей, теперь "подбирают каждую копеечку" с улицы

У нас и раньше была "страна спекулянтов", которые по сути ничего не производили, а только по кругу перепродавали.
Но это как-то уравновешивалось доходами всяких металлургов, химиков, и пр., что давало валюту и налоги. И впринципе народ мог позволить себе покупать в мелкой рознице, и оплачивать маржу 3-5 посредников.

А сейчас некому это компенсировать. Ну разве что кредиты МВФ, и бюджетные выплаты. Что подтверждает пугающий торговый баланс.

Грубо говоря - страна беднеет, и нет того количества покупателей с деньгами, чтобы удовлетворить всех продавцов. Кто-то ужмётся, кто-то уйдёт.

Но думаю, что это сейчас на пользу покупателям. Продавцы реально начали бороться за покупателя. Да и сфера услуг тоже.

Но закончится это уходом "мелочи" с рынка, монополизацией, и повышением тарифов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:16

  tea написав:Гарна таблиця. Вже видно,що в передостанній тиждень цього року проведено тендерів на 10% більше коштів,ніж минулого. Наступного тижня відкати від цих тендерів можуть потекти до обмінок.

Згадав 30грудня 16р. курс підскочив тоді, я злив по 28.20 , а 3 січня 17р. відкупив по 28 і далі продовжилось зростання .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 23 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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