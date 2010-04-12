Додано: Нед 23 гру, 2018 11:52

....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...

- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.



.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....

- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!

- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?



- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...



- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!



"змія їсть себе за хвіст"©®™???!

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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4