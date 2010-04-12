prodigy написав:juristkostya +100 согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи. члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом "московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
Побачите що крові не буде... тут той самий варіант що з ОРДЛО... Ми б звичайно могли залити кровю Донецьк... , але навіщо нам втрачати тисячі своїх - щоб отримати сотні тисяч ворожо настроєних.... З церквою буде наступним чином Там де 70+% захочуть перейти - там перейдуть і не пікнуть Там де 50-% захочуть не переходити - там залишаться , але вивіска РПЦ постійно буде тиснути на мозок і швидше за все там буде створена нова Парафія , яка з часом повністю перетягне до себе вірних РПЦ
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
согласен, что на уровне маленького села, где сторонников новой церкви может быть большинство, и то единичные случаи. члены церковной громады, как правило люди за 45/50лет (молодежь там редкое исключение), т.е люди как правило не пользующиеся интернетом "московские попы" еще 5 лет назад начали промывать мозги своей пастве, поэтому РПЦ будет стоять до последнего. Это ведь не российские банки закрыть введением ВА, тут с наскоку не получиться -будет много конфликтов (даже до крови), вряд ли это надо нынешнему президенту
juristkostya написав:Поэтому, кто такие "прихожане", какой необходим кворум, можно ли обжаловать решение о переходе - все это подвешено в воздухе и при попытке реально провести сход прихожан породит массу конфликтов даже на уровне сельского прихода, не говоря о заведениях уровня Благовещенского собора в Харькове.
1 На Західній Україні - це не питання взагалі... Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити.... 2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021 3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...
Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде.
не так оптимистичен как вы верующие (если они реально существуют)-как правило догматики все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП) а вообще через 20 лет всё танцы с церковью закончатся 20000 общин в бедной стране...это нонсенс
....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень... - колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись".... - то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд! - а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
Доброго дня панове. ЧР сьогодні знову підтягує низи , це говорить що є проблеми і слабкий принос, а від себе є віддача в оптових об‘ємах «комерсам», тобто рух котирувань вгору продовжується. Харків лідирує Роза 27.70/27.90 ЧР 27.75-80/27.80-90-00.
Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень... - колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись".... - то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд! - а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
Это называется конкуренция за потребителя, особенно платежеспособного, которых всё меньше. Кормовая база сокращается. И оптовики, которые раньше брезговали работать с розницей, теперь "подбирают каждую копеечку" с улицы
У нас и раньше была "страна спекулянтов", которые по сути ничего не производили, а только по кругу перепродавали. Но это как-то уравновешивалось доходами всяких металлургов, химиков, и пр., что давало валюту и налоги. И впринципе народ мог позволить себе покупать в мелкой рознице, и оплачивать маржу 3-5 посредников.
А сейчас некому это компенсировать. Ну разве что кредиты МВФ, и бюджетные выплаты. Что подтверждает пугающий торговый баланс.
Грубо говоря - страна беднеет, и нет того количества покупателей с деньгами, чтобы удовлетворить всех продавцов. Кто-то ужмётся, кто-то уйдёт.
Но думаю, что это сейчас на пользу покупателям. Продавцы реально начали бороться за покупателя. Да и сфера услуг тоже.
Но закончится это уходом "мелочи" с рынка, монополизацией, и повышением тарифов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин