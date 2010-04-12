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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:17
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Гарна таблиця. Вже видно,що в передостанній тиждень цього року проведено тендерів на 10% більше коштів,ніж минулого. Наступного тижня відкати від цих тендерів можуть потекти до обмінок.
Згадав 30грудня 16р. курс підскчив тоді, я злив по 28.20 , а 3 січня 17р. відкупив по 28 і далі продовжилось зростання .*Відправлено з Чату
Чорний брат записує всі чорні справи чорним олівцем в чорний блокнот.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:30
Кстати, видна явная тенденция спада желания населения расставаться с деньгой в период праздников в этом году. Все как-то более ровно идет
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 23 гру, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:33
Долярчик написав:
....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться
, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці!
)?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!
"змія їсть себе за хвіст"
©®™???!
Скажу как работают человеческие иностранные предприятия - эксклюзивные импортеры в Украину, а не тупые барыги с вашей гуртовни.
Моя головная контора, имеет западную регистрацию и западный менталитет. Это был крупный оптовик, но зарубежный босс выделил бюджет на открытие розничных магазинов по всем областным центрам у нас, и собственно по другим странам мира, концепция поменялась у него.
Но как красиво это сделано. В розничном магазине установлены так называемые рекомендованные цены, которые ничем не отличаются от других магазинов и интернета, никакого демпинга или дополнительных скидок. В магазине огромный ассортимент, который я даже теоретически не могу выкупить на свои точки. Я могу подъехать с клиентом в магазин, показать ему товар в живую, и я абсолютно уверен, что магазин не перехватит у меня клиента, потому что я клиенту предлагаю дополнительные бесплатные услуги по доставке, а кому и по установке. Я могу клиенту подарить комплектующие других фирм, с целью сделать себя привлекательнее, а в магазине монобренд. Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.
Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:52
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться
, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці!
)?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!
"змія їсть себе за хвіст"
©®™???!
Это называется конкуренция за потребителя, особенно платежеспособного, которых всё меньше.
Кормовая база сокращается. И оптовики, которые раньше брезговали работать с розницей, теперь "подбирают каждую копеечку" с улицы
У нас и раньше была "страна спекулянтов", которые по сути ничего не производили, а только по кругу перепродавали.
Но это как-то уравновешивалось доходами всяких металлургов, химиков, и пр., что давало валюту и налоги. И впринципе народ мог позволить себе покупать в мелкой рознице, и оплачивать маржу 3-5 посредников.
А сейчас некому это компенсировать. Ну разве что кредиты МВФ, и бюджетные выплаты. Что подтверждает пугающий торговый баланс.
Грубо говоря - страна беднеет, и нет того количества покупателей с деньгами, чтобы удовлетворить всех продавцов. Кто-то ужмётся, кто-то уйдёт.
Но думаю, что это сейчас на пользу покупателям. Продавцы реально начали бороться за покупателя. Да и сфера услуг тоже.
Но закончится это уходом "мелочи" с рынка, монополизацией, и повышением тарифов
... плюсанув...
- але щось "сумно б...ь"!©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:12
prodigy написав:
не так оптимистичен как вы
верующие (если они реально существуют)-как правило догматики
все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)
Ты совершенно не способен анализировать историю и извлекать исторические уроки.
Когда развалился СССР, был создан Объединенный штаб ВС СНГ, состоящий из русских маршалов. В Украине был назначен министр обороны. Бу-уга-га, - сказали русские маршалы, - вся армия подчиняется только нам, и нам не страшны эти потешные министры обороны и украинские генералы.
Через месяц один наш командир полка связи, кстати, армяшка, сказал, что его полк хочет принять присягу на верность Украине. Просто так, для забавы, ведь на Украине служат ... Маршалы встрепенулись, а потом махнули рукой. Пусть присягают хоть Папе Римскому, все равно подчиняются только нам и будут выполнять только наши приказы.
А еще через месяц присягнуть на верность Украине захотели уже ВСЕ воинские подразделения и части на территории Украины...
А еще через месяц армия СНГ прекратила свое существование и на территории Украины была создана новая украинская армия, присягнувшая на верность украинскому народу и подчиняющася только и исключительно украинскому руководству.
Так что продолжайте со своим Кирюхой и РПЦ др. дальше.
Но не забывайте, что вам осталось у нас где-то пару месяцев.
А потом эвакуация.
Востаннє редагувалось Libo
в Нед 23 гру, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:12
Зорька сьогодні працює? Як опер. стан на моменті по рухам . Опишіть Ваше бачення ситуації на готівці.*Відправлено з Чату
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