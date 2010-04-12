Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень... - колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись".... - то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд! - а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
Скажу как работают человеческие иностранные предприятия - эксклюзивные импортеры в Украину, а не тупые барыги с вашей гуртовни. Моя головная контора, имеет западную регистрацию и западный менталитет. Это был крупный оптовик, но зарубежный босс выделил бюджет на открытие розничных магазинов по всем областным центрам у нас, и собственно по другим странам мира, концепция поменялась у него. Но как красиво это сделано. В розничном магазине установлены так называемые рекомендованные цены, которые ничем не отличаются от других магазинов и интернета, никакого демпинга или дополнительных скидок. В магазине огромный ассортимент, который я даже теоретически не могу выкупить на свои точки. Я могу подъехать с клиентом в магазин, показать ему товар в живую, и я абсолютно уверен, что магазин не перехватит у меня клиента, потому что я клиенту предлагаю дополнительные бесплатные услуги по доставке, а кому и по установке. Я могу клиенту подарить комплектующие других фирм, с целью сделать себя привлекательнее, а в магазине монобренд. Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.
Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))
Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень... - колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись".... - то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд! - а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
Это называется конкуренция за потребителя, особенно платежеспособного, которых всё меньше. Кормовая база сокращается. И оптовики, которые раньше брезговали работать с розницей, теперь "подбирают каждую копеечку" с улицы
У нас и раньше была "страна спекулянтов", которые по сути ничего не производили, а только по кругу перепродавали. Но это как-то уравновешивалось доходами всяких металлургов, химиков, и пр., что давало валюту и налоги. И впринципе народ мог позволить себе покупать в мелкой рознице, и оплачивать маржу 3-5 посредников.
А сейчас некому это компенсировать. Ну разве что кредиты МВФ, и бюджетные выплаты. Что подтверждает пугающий торговый баланс.
Грубо говоря - страна беднеет, и нет того количества покупателей с деньгами, чтобы удовлетворить всех продавцов. Кто-то ужмётся, кто-то уйдёт.
Но думаю, что это сейчас на пользу покупателям. Продавцы реально начали бороться за покупателя. Да и сфера услуг тоже.
Но закончится это уходом "мелочи" с рынка, монополизацией, и повышением тарифов
prodigy написав:не так оптимистичен как вы верующие (если они реально существуют)-как правило догматики все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)
Ты совершенно не способен анализировать историю и извлекать исторические уроки.
Когда развалился СССР, был создан Объединенный штаб ВС СНГ, состоящий из русских маршалов. В Украине был назначен министр обороны. Бу-уга-га, - сказали русские маршалы, - вся армия подчиняется только нам, и нам не страшны эти потешные министры обороны и украинские генералы. Через месяц один наш командир полка связи, кстати, армяшка, сказал, что его полк хочет принять присягу на верность Украине. Просто так, для забавы, ведь на Украине служат ... Маршалы встрепенулись, а потом махнули рукой. Пусть присягают хоть Папе Римскому, все равно подчиняются только нам и будут выполнять только наши приказы. А еще через месяц присягнуть на верность Украине захотели уже ВСЕ воинские подразделения и части на территории Украины... А еще через месяц армия СНГ прекратила свое существование и на территории Украины была создана новая украинская армия, присягнувшая на верность украинскому народу и подчиняющася только и исключительно украинскому руководству. Так что продолжайте со своим Кирюхой и РПЦ др. дальше. Но не забывайте, что вам осталось у нас где-то пару месяцев. А потом эвакуация.
Востаннє редагувалось Libo в Нед 23 гру, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень... - колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись".... - то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд! - а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
Скажу как работают человеческие иностранные предприятия - эксклюзивные импортеры в Украину, а не тупые барыги с вашей гуртовни. Моя головная контора, имеет западную регистрацию и западный менталитет. Это был крупный оптовик, но зарубежный босс выделил бюджет на открытие розничных магазинов по всем областным центрам у нас, и собственно по другим странам мира, концепция поменялась у него. Но как красиво это сделано. В розничном магазине установлены так называемые рекомендованные цены, которые ничем не отличаются от других магазинов и интернета, никакого демпинга или дополнительных скидок. В магазине огромный ассортимент, который я даже теоретически не могу выкупить на свои точки. Я могу подъехать с клиентом в магазин, показать ему товар в живую, и я абсолютно уверен, что магазин не перехватит у меня клиента, потому что я клиенту предлагаю дополнительные бесплатные услуги по доставке, а кому и по установке. Я могу клиенту подарить комплектующие других фирм, с целью сделать себя привлекательнее, а в магазине монобренд. Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.
Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))
... і Вам плюсанув.... - то у Вас НОРМАЛЬНІ оптовики..... - а наші - "шарашкіни контори", мабуть, і податків всіх не платять
- але ще таке питання,(от Ваш бізнес пов'язаний з електрикою) - от Вам би було добре/супер, якщо б до вас ходили "майстри-врозеточники", вони ж - постійні клієнти, - вони ж - і беруть часто дрібним гуртом......і господарям, в яких працюють, радять Вас/у Вас таритись... - а тут бац, і все! - вони до Вас перестали ходити..... - бо їх заманили знижками "ваша гуртівня", яка може собі дозволити продавати товар таким от "майстрам-врозеточникам" чуть вище, ніж продає Вам!
- що тут скажете?
- це Вам, не за рогом, конкуренти відкрили магазин з аналогічним товаром і Ви просто, можете приспустити свої ціни і роздавати халявну каву, щоб клієнти йшли до Вас, а не до конкурентів - а тут справа з ГУРТІВНЕЮ! - яка, своїми цінами, може Ваш бізнес скрутити в баранячий ріг!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
prodigy написав:не так оптимистичен как вы верующие (если они реально существуют)-как правило догматики все закончится через 20 лет(когда отойдут в мир иной большая часть сторонников УПЦ МП)
Ты совершенно не способен анализировать историю и извлекать исторические уроки.
Когда развалился СССР, был создан Объединенный штаб ВС СНГ, состоящий из русских маршалов. В Украине был назначен министр обороны. Бу-уга-га, - сказали русские маршалы, - вся армия подчиняется только нам, и нам не страшны эти потешные министры обороны и украинские генералы. Через месяц один наш командир полка связи, кстати, армяшка, сказал, что его полк хочет принять присягу на верность Украине. Просто так, для забавы, ведь на Украине служат ... Маршалы встрепенулись, а потом махнули рукой. Пусть присягают хоть Папе Римскому, все равно подчиняются только нам и будут выполнять только наши приказы. А еще через месяц присягнуть на верность Украине захотели уже ВСЕ воинские подразделения и части на территории Украины... А еще через месяц армия СНГ прекратила свое существование и на территории Украины была создана новая украинская армия, присягнувшая на верность украинскому народу и подчиняющася только и исключительно украинскому руководству. Так что продолжайте со своим Кирюхой и РПЦ др. дальше. Но не забывайте, что вам осталось у нас где-то пару месяцев. А потом эвакуация.
budivelnik написав:1 На Західній Україні - це не питання взагалі... Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити.... 2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021 3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...
Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде
Поставив Будівельнику плюс.Десь наші думки збігаються.Теж думаю,що за церкви на Західні Україні московський патріархат сильно триматись не буде,бо їм потрібне не стільки церква,скільки електорат регіону.А от за Східну Україну будуть триматись до останнього.Впевнений,що ФСБ буде готувати певні провокації.Як варіант - десь грохнуть московського попа і поруч знайдуть візитку Переса де Куельяра.