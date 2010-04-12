Додано: Нед 23 гру, 2018 12:33

Долярчик написав: ....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...

- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.



.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....

- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!

- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?



- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...



- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!



"змія їсть себе за хвіст"©®™???! ....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п..... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....- то- а, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти)?- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!©®™???!

Скажу как работают человеческие иностранные предприятия - эксклюзивные импортеры в Украину, а не тупые барыги с вашей гуртовни.Моя головная контора, имеет западную регистрацию и западный менталитет. Это был крупный оптовик, но зарубежный босс выделил бюджет на открытие розничных магазинов по всем областным центрам у нас, и собственно по другим странам мира, концепция поменялась у него.Но как красиво это сделано. В розничном магазине установлены так называемые рекомендованные цены, которые ничем не отличаются от других магазинов и интернета, никакого демпинга или дополнительных скидок. В магазине огромный ассортимент, который я даже теоретически не могу выкупить на свои точки. Я могу подъехать с клиентом в магазин, показать ему товар в живую, и я абсолютно уверен, что магазин не перехватит у меня клиента, потому что я клиенту предлагаю дополнительные бесплатные услуги по доставке, а кому и по установке. Я могу клиенту подарить комплектующие других фирм, с целью сделать себя привлекательнее, а в магазине монобренд. Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))