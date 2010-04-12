budivelnik написав:

1 На Західній Україні - це не питання взагалі...Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити....2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-20213 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде