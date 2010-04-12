ihorkyiv написав:9 мільйонів - це загалом за кордоном. З них біля 4 млн. є кацапофілами і батрачать на Роіссі. У країнах ЄС відповідно працює така ж кількість. Усе приблизно, без точних чисел. За підрахунками Нацбанку, цього року перекази від заробітчан до України складатимуть близько 11 мільярдів доларів.
Граждане, придите в себя. Слыхали о критическом мышлении?
9 мільйонів - це загалом за кордоном.
Хм. "Берем в руки калькулятор" Предположим, что Вы живете в "сильно нерепрезентативной среде", где заробитчан вдвое меньше официальной статистики. (Правда тогда где-то в другом месте их должно быть вдвое больше). Ну ладно, то таке. Даже тогда, учитывая общее население Украины" каждый десятый Ваш знакомый должен быть гастербайтером. А если отсеять "новорожденных и престарелых", то - каждый пятый. Это так?
antey1969 написав:Кстати, видна явная тенденция спада желания населения расставаться с деньгой в период праздников в этом году. Все как-то более ровно идет
Треба дивитись статистику в цілому по країні. А статистика каже,якщо не зраджує пам"ять,приріст 10 місяців цього року до 10 місяців минулого року +6.5%. Може у Долярчика педалі до велосипедів не дуже беруть,а у Фріза спад продажів по лампочкам,зате Дід Мажор купив вдвічі більше червоної ікри,ніж минулого року.
budivelnik написав:1 На Західній Україні - це не питання взагалі... Там 70-80% церков під тиском прихожан перейдуть до кінця року , бо проти буде настільки мізерна кількість осіб , що й сварити в селі з нею не будуть - просто проігнорують, а ігнор в селі - це тотальний звіздец... ні коней тобі щоб зорати , ні сусідських рук щоб допомогти кабанчика забити.... 2 Центр , подивиться що на Заході перейшли масово і без проблемно - і сам перейде , тільки вже в 2020-2021 3 Схід трошки потримається , але після того як кількість парафій РПЦ зменшиться в рази ( а якраз Західна Україна має велику кількість сьогодні) , але й він в 2021-2025 - перейде спокійно і без драки...
Те що залишиться якась 100-друга впертих - на загальну картину впливати не буде
Поставив Будівельнику плюс.Десь наші думки збігаються.Теж думаю,що за церкви на Західні Україні московський патріархат сильно триматись не буде,бо їм потрібне не стільки церква,скільки електорат регіону.А от за Східну Україну будуть триматись до останнього.Впевнений,що ФСБ буде готувати певні провокації.Як варіант - десь грохнуть московського попа і поруч знайдуть візитку Переса де Куельяра.
цікаво, як це буде виглядати із Почаївською лаврою
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
tea написав:Поставив Будівельнику плюс.Десь наші думки збігаються.Теж думаю,що за церкви на Західні Україні московський патріархат сильно триматись не буде,бо їм потрібне не стільки церква,скільки електорат регіону.А от за Східну Україну будуть триматись до останнього.Впевнений,що ФСБ буде готувати певні провокації.Як варіант - десь грохнуть московського попа і поруч знайдуть візитку Переса де Куельяра.
цікаво, як це буде виглядати із Почаївською лаврою
Почаївська лавра - виключення з церков Західної України.Якщо,умовно,в Тячівську церкву ходять тільки жителі Тячіва,то до Почаївської лаври їздять з усієї України.За неї ФСБ теж боротиметься до останнього. Погано,що не прописаний детальний механізм переходу.А раз не прописаний,то Москва руками п"ятої колони буде боротись за кожну важливу церкву.
Сідай - "два"!!! Правильно писати - "в Україні" і "на Росії".
Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине". Их что, не учили в школе, что предлог "на" надо применять в таких случаях: "на острове","на Кубе" так как "в Кубе" смешно звучит, " на архипелаге". Т.е. на географических территориях, на островах. А про великую Украину надо писать и говорить: "в Украине". Имхо, не признают Украину как страну.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 23 гру, 2018 14:29, всього редагувалось 2 разів.
«Релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації , керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, зобов'язана у своїй повній назві, відображати приналежність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить.
Затем почитайте устав этой самой УПЦМП, хотя по факту в зарегистрированном уставе в минюсте слов МП нету.
2. Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины.
А теперь попробуйте мысленными усилиями спокойно и без эмоций соединить две эти юридические цитаты, не используя фраз я уверен, я точно знаю, я думаю, я слышал. То что там будут суды это к гадалке не ходи, поставьте себя на место судьи. Что будет судья писать в обосновании - я слышал, что попа условно Феодосия поймали на таможне с пачкой денег, поэтому мне кажется, что центр управления находится по ту сторону, хотя поп божился и говорил, что паства послала его купить специальные ароматизированные свечки в Московии.
Интересно бы действительно прочитать мнение какого-нибудь юриста, без истерик и бросания какашками, какая судебная перспектива имеется, самому интересно, люблю ребусы разгадывать.
______________________ Правильно так:
Из Закона «Релігійна організація, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації входить до структури релігійної організації , керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України, зобов'язана у своїй повній назві, відображати приналежність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить
Из Устава УПЦ РОЗДІЛ І
Пункт 3. Українська Православна Церква з’єднана з Помісними Православними Церквами через Руську Православну Церкву.
Пункт 5. Українська Православна Церква об’єднує єпархії, синодальні установи, благочиння, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, сестринства та місії і є самокерованою частиною Руської Православної Церкви.
Из Устава РПЦ Глава X 1. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии.
___________________________ «Господин судья», 1)Исходя из вышеизложенного, входит ли УПЦ до «структуры РПЦ», если она является ее частью, пусть даже и самоуправляемой и с правами широкой автономии? 2)Находится ли «керівний центр» РПЦ (самоуправляемой частью которой является УПЦ) за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України (т.е. в Москве) ?
Востаннє редагувалось Victor37 в Нед 23 гру, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
vovan_prm написав:Хм. "Берем в руки калькулятор" Предположим, что Вы живете в "сильно нерепрезентативной среде", где заробитчан вдвое меньше официальной статистики. (Правда тогда где-то в другом месте их должно быть вдвое больше). Ну ладно, то таке. Даже тогда, учитывая общее население Украины" каждый десятый Ваш знакомый должен быть гастербайтером. А если отсеять "новорожденных и престарелых", то - каждый пятый. Это так?
Володимире - можна простіше порахувати.Якщо Ви старше 30 років,то піднімаєте фото класу і рахуєте - скільки Ваших однокласників працює за межами України. Якщо у Вас в класі було 30 учнів,то я не здивуюсь,що 6 з них (кожен п"ятий) працює за кордоном.
yama написав:всякие рассрочки и оплаты частями в помощь ( от того же монобанка например). А вообще не понимаю я тех кто домой лэптоп покупает , тут либо планшет что бы лежа на кровати либо мониторчик 4к 32" что бы удобно было
tea написав:Сідай - "два"!!! Правильно писати - "в Україні" і "на Росії".
Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
За всіх росіян не скажу - скажу за Лібо. Він вчився і ріс в селі Бухаловка, Зіньківського району, Полтавської області. https://1ua.com.ua/bukhalivka/ru Як Ви можете здогадатись з назви села,бібліотеки в селі немає,будинку культури в селі немає,була неповна середня школа,але неповний склад вчителів. Єдине селоутворююче підприємство - спиртзавод. Лібо вже з 6 класу водив дівчат не до школи,а на сіновал. Буквар скурив у першому класі.