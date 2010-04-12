RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7237723872397240>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36

  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".

и почему они не говорят
"на Узбекистане"
"на Уругвае"
"на Уганде"
?
J
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 19.01.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:37

  Yuri_61 написав:
  tea написав:
  Libo написав: ведь на Украине служат ...

Сідай - "два"!!!
Правильно писати - "в Україні" і "на Росії".


Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине". Их что, не учили в школе, что предлог "на" надо применять в таких случаях: "на острове","на Кубе" так как "в Кубе" смешно звучит, " на архипелаге". Т.е. на географических территориях, на островах. А про великую Украину надо писать и говорить: "в Украине". Имхо, не признают Украину как страну.

по польськи теж na Ukrainie, мабуть їх в школі не тої мови учать.

не "великую Украину", а "ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ"


https://www.eastbook.eu/2012/10/10/debata-w-czy-na-ukrainie/

Powinniśmy po prostu rozgraniczyć, czy posługujemy się nazwą kraju czy teżurzędową nazwą państwa – w tym ostatnim przypadku tradycja nie ma raczej nic do powiedzenia. I tak, na przykład, mówimy i piszemy: „na Słowacji”, ale w odniesieniu do nazwy państwa – „w Republice Słowackiej”, „na Litwie”, ale „w Republice Litewskiej”, „na Kubie”, ale „w Republice Kuby” itd. Sęk w tym, że w przypadku Ukrainy nazwa kraju i pełna urzędowa nazwa państwa po prostu się pokrywają.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14769
З нами з: 09.03.14
Подякував: 871 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:48

  Victor37 написав:«Господин судья»,
1)Исходя из вышеизложенного, входит ли УПЦ до «структуры РПЦ», если она является ее частью, пусть даже и самоуправляемой и с правами широкой автономии?
2)Находится ли «керівний центр» РПЦ (самоуправляемой частью которой является УПЦ) за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України (т.е. в Москве) ?


Без понятия, нашли из меня юриста, я у юристов собственно и спрашивал, потому что с одной стороны здесь рыбу заворачивали - читаем, с другой стороны - рыбу не заворачивали не читаем. )))

Любой бы мало-мальски грамотный политтехнолог сказал бы московским, что надо было еще давно влепить Онуфрию свой томос, да видимо скрепы им действительно мешают.
Тоже самое с захватом катеров, на **а было на уходе до дому захватывать катера, шли себе в Одессу назад, дыбылы, пля их ВМС что-ли. Также как на хрена перед началом предвыборной компании, опять продлевать арест Липецкой фабрики, вместо того, чтобы прилюдно снять арест и обнажить коварную сущность режима в кавычках. Такое чувство, что рейтинг хотят поднять нужному человеку, или опять же, дыбылы, пля.
freeze
4
 
Повідомлень: 8915
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2588 раз.
Подякували: 3561 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:00

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:Я патриот, но я реалист !
давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !
$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500

В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! :shock: Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%. :wink: Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 23 гру, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4320 раз.
Подякували: 1961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:10

Василь-Рівне Водитель-дальнобойщик 30000 грн.Сейчас все уезжают в ЕС.Там з/п у них от 1500.
lubarec
 
Повідомлень: 204
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:16

Re: Валютный рынок в контексте

самому влом, кто помоложе, график сделайте в екселе за 4 прошедших года минимумы и максимумы значений курса бакса на ЧР линиями свяжите и проэкстраполируйте линии максимума и минимума на 2019 год и дальше, по оси х: месяц, год (соблюдая масштаб). Что там выходит в 2019г: max=? & min=?
Без графика на вскидку, имхо:max=29 & min=26,5 (на ЧР)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 23 гру, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 30.09.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:21

  tea написав:
  vovan_prm написав: Хм. "Берем в руки калькулятор"
Предположим, что Вы живете в "сильно нерепрезентативной среде", где заробитчан вдвое меньше официальной статистики. (Правда тогда где-то в другом месте их должно быть вдвое больше).
Ну ладно, то таке. Даже тогда, учитывая общее население Украины" каждый десятый Ваш знакомый должен быть гастербайтером. А если отсеять "новорожденных и престарелых", то - каждый пятый.
Это так?
Володимире - можна простіше порахувати.Якщо Ви старше 30 років,то піднімаєте фото класу і рахуєте - скільки Ваших однокласників працює за межами України.
Якщо у Вас в класі було 30 учнів,то я не здивуюсь,що 6 з них (кожен п"ятий) працює за кордоном.

Из моего классе (а также с моего курса) в 90-х эмигрировала половина, правдами и неправдами. Но это никак не заробитчане, да и украинского гражданства уже ни у кого нет. Из знакомых и коллег - если считать тех, кто периодически ездит за границу по грантам - наверное, получится каждый десятый. Таких, кто ездит мыть ж... или "на клубнику" - нет.
Но у меня абсолютно непрезентативный круг общения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15110
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 2259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:24

  Yuri_61 написав:
  tea написав:Сідай - "два"!!!
Правильно писати - "в Україні" і "на Росії".

Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".

"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".
Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.
Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15110
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 2259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

На моменті ЧР Київ доляр додав за сьогодні +5-7 коп. Харків +10-12 коп. в порівнянні з учора.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 06.01.17
Подякував: 746 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:31

  freeze написав:
  Victor37 написав:«Господин судья»,
1)Исходя из вышеизложенного, входит ли УПЦ до «структуры РПЦ», если она является ее частью, пусть даже и самоуправляемой и с правами широкой автономии?
2)Находится ли «керівний центр» РПЦ (самоуправляемой частью которой является УПЦ) за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України (т.е. в Москве) ?


Без понятия, нашли из меня юриста, я у юристов собственно и спрашивал, потому что с одной стороны здесь рыбу заворачивали - читаем, с другой стороны - рыбу не заворачивали не читаем. )))

Любой бы мало-мальски грамотный политтехнолог сказал бы московским, что надо было еще давно влепить Онуфрию свой томос, да видимо скрепы им действительно мешают.
Тоже самое с захватом катеров, на **а было на уходе до дому захватывать катера, шли себе в

Строго говоря, придавать церковному канону формальное значение наравне с решениями официального органа управления общественного объединения (в данном случае, церкви) никак нельзя. Это даже не 19-й век, это глухое средневековье.

С формальной же точки зрения РПЦ не имеет рычагов влияния на УПЦ(МП). Не имеет даже совещательного голоса в органах управления УПЦ(МП).
juristkostya
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7237723872397240>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, juristkostya, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1403, 1404, 1405
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14042 1608868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 13:25
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 252904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.