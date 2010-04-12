и почему они не говорят
"на Узбекистане"
"на Уругвае"
"на Уганде"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:37
по польськи теж na Ukrainie, мабуть їх в школі не тої мови учать.
не "великую Украину", а "ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ"
Powinniśmy po prostu rozgraniczyć, czy posługujemy się nazwą kraju czy teżurzędową nazwą państwa – w tym ostatnim przypadku tradycja nie ma raczej nic do powiedzenia. I tak, na przykład, mówimy i piszemy: „na Słowacji”, ale w odniesieniu do nazwy państwa – „w Republice Słowackiej”, „na Litwie”, ale „w Republice Litewskiej”, „na Kubie”, ale „w Republice Kuby” itd. Sęk w tym, że w przypadku Ukrainy nazwa kraju i pełna urzędowa nazwa państwa po prostu się pokrywają.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:48
Без понятия, нашли из меня юриста, я у юристов собственно и спрашивал, потому что с одной стороны здесь рыбу заворачивали - читаем, с другой стороны - рыбу не заворачивали не читаем. )))
Любой бы мало-мальски грамотный политтехнолог сказал бы московским, что надо было еще давно влепить Онуфрию свой томос, да видимо скрепы им действительно мешают.
Тоже самое с захватом катеров, на **а было на уходе до дому захватывать катера, шли себе в Одессу назад, дыбылы, пля их ВМС что-ли. Также как на хрена перед началом предвыборной компании, опять продлевать арест Липецкой фабрики, вместо того, чтобы прилюдно снять арест и обнажить коварную сущность режима в кавычках. Такое чувство, что рейтинг хотят поднять нужному человеку, или опять же, дыбылы, пля.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:00
Re: Валютный рынок в контексте
В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%. Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 23 гру, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:10
Василь-Рівне Водитель-дальнобойщик 30000 грн.Сейчас все уезжают в ЕС.Там з/п у них от 1500.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:16
Re: Валютный рынок в контексте
самому влом, кто помоложе, график сделайте в екселе за 4 прошедших года минимумы и максимумы значений курса бакса на ЧР линиями свяжите и проэкстраполируйте линии максимума и минимума на 2019 год и дальше, по оси х: месяц, год (соблюдая масштаб). Что там выходит в 2019г: max=? & min=?
Без графика на вскидку, имхо:max=29 & min=26,5 (на ЧР)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 23 гру, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:21
Из моего классе (а также с моего курса) в 90-х эмигрировала половина, правдами и неправдами. Но это никак не заробитчане, да и украинского гражданства уже ни у кого нет. Из знакомых и коллег - если считать тех, кто периодически ездит за границу по грантам - наверное, получится каждый десятый. Таких, кто ездит мыть ж... или "на клубнику" - нет.
Но у меня абсолютно непрезентативный круг общения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:24
"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".
Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.
Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:26
Re: Валютный рынок в контексте
На моменті ЧР Київ доляр додав за сьогодні +5-7 коп. Харків +10-12 коп. в порівнянні з учора.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:31
Строго говоря, придавать церковному канону формальное значение наравне с решениями официального органа управления общественного объединения (в данном случае, церкви) никак нельзя. Это даже не 19-й век, это глухое средневековье.
С формальной же точки зрения РПЦ не имеет рычагов влияния на УПЦ(МП). Не имеет даже совещательного голоса в органах управления УПЦ(МП).
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