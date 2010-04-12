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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7237723872397240

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:33

  Starikan написав:
  tea написав: Володимире - можна простіше порахувати.Якщо Ви старше 30 років,то піднімаєте фото класу і рахуєте - скільки Ваших однокласників працює за межами України.
Якщо у Вас в класі було 30 учнів,то я не здивуюсь,що 6 з них (кожен п"ятий) працює за кордоном.

Из моего классе (а также с моего курса) в 90-х эмигрировала половина, правдами и неправдами. Но это никак не заробитчане, да и украинского гражданства уже ни у кого нет. Из знакомых и коллег - если считать тех, кто периодически ездит за границу по грантам - наверное, получится каждый десятый. Таких, кто ездит мыть ж... или "на клубнику" - нет.
Но у меня абсолютно непрезентативный круг общения.

Тут краще дивитись статистику з 23 років і десь до 50.
Чим молодще людина,тим більше його однокласинків виїхало за кордон.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине". Их что, не учили в школе

Тому, що коли йшов ювілейний виступ Кубанського хору з піснею "Взяв би я бандуру" в тітрах писали, що це "русская народная песня". Все накращє вкрасти і видати за своє це в них в крові.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 23 гру, 2018 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:35

  Василь-Рівне написав:
  yama написав:Я патриот, но я реалист !
давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !
$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500

В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! :shock:

Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:40

Libo

Согласно ЗУ о ВСУ от 6.12.91 снг-ные маршалы))) к ЗС никоим боком.
К тому же ОВС СНГ были созданы 20.03.92.
И Украины в их составе не было:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1584066

Зачем сочинять-то?)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:46

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:
  tea написав:Сідай - "два"!!!
Правильно писати - "в Україні" і "на Росії".

Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".

"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".
Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.
Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:59

  Рыба-сом написав:
  Василь-Рівне написав:
  yama написав: В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! :shock:

Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.



ФУДЖІКУРА ,АБО п***
Я як пройшов стажування 3 місяців в Румунії та 7 місяців у Львові це 10 місяців хочу сказати що дуже поганий соц. пакет, захворів і зняли майже всю зарплату лишають макс. 800 грн +-, робота для здоровий людей, а ті хто часто хворіє робота не для вас. Робота з 06:00 ранку це дуже погано!!! це перша зміна, я вже не говорю про другу. А то що підняли на 5600 грн це не правда, це не чистими. І то що кажуть що робота легка це не правда, не слухайте інших, особливо це є план, норми. Так що перш ніж іти туда добре подумайте.



а Фуджікурі є НОРМИ.Японські Котрі нашим працівникам виконати можливо лише місяць -другий..
Потів вони просто реально "ЗАГИНАЮТЬСЯ"..А субсидії втрачають на цілий опалювальний сезон .Питання не до вінничан,а до влади з її"Системою нарахувань субсидій". вигідно офіційно влаштовуватись на фуджікуру лише при зарплаті більше 10 000.можна за 2 місяці відбити втрату субсидї.
Поясніть це якось Владі.
https://durdom.in.ua/uk/main/article/ar ... 1837.phtml
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:07

juristkostya

КГБ СССР тоже официально не входил в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый)
поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше


Филарет: В КГБ с пистолетом требовали священников раскрывать тайну исповеди
https://nv.ua/ukraine/events/filaret-v-khb-s-pistoletom-trebovali-svjashchennikov-raskryvat-tajnu-ispovedi-2515031.html
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 23 гру, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:08

Re: Валютный рынок в контексте

Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта.
Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал.
Как писал, по собственной воле покинувший нас, коллега:
"Это вопрос веры" (с)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:14

  vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта.
Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал.
Как писал, по собственной воле покинувший, нас коллега:
"Это вопрос веры" (с)

Это проблемы языка. Как есть "американский английский" или "австрийский немецкий" - так же постепенно формируется "украинский русский", литературная норма которого не обязана совпадать с нормой "русского русского". В то же время, сама идея учить русских литературной норме "русского русского" слишком абсурдна, чтобы обсуждать ее всерьёз.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:16

  prodigy написав:juristkostya

КГБ СССР тоже официально не входит в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый)
поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше


Филарет: В КГБ с пистолетом требовали священников раскрывать тайну исповеди
https://nv.ua/ukraine/events/filaret-v-khb-s-pistoletom-trebovali-svjashchennikov-raskryvat-tajnu-ispovedi-2515031.html

Мой довод основывается на законе, а ваш - на "революционной целесообразности". Любим мы, однако, ругать репрессии тридцатых годов, при этом с такой готовностью подхватывая их методы, если они нам удобны :-)))))
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