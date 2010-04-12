Додано: Нед 23 гру, 2018 15:59

Рыба-сом написав: Василь-Рівне написав: yama написав: В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!

Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз. Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.

ФУДЖІКУРА ,АБО п***Я як пройшов стажування 3 місяців в Румунії та 7 місяців у Львові це 10 місяців хочу сказати що дуже поганий соц. пакет, захворів і зняли майже всю зарплату лишають макс. 800 грн +-, робота для здоровий людей, а ті хто часто хворіє робота не для вас. Робота з 06:00 ранку це дуже погано!!! це перша зміна, я вже не говорю про другу. А то що підняли на 5600 грн це не правда, це не чистими. І то що кажуть що робота легка це не правда, не слухайте інших, особливо це є план, норми. Так що перш ніж іти туда добре подумайте.а Фуджікурі є НОРМИ.Японські Котрі нашим працівникам виконати можливо лише місяць -другий..Потів вони просто реально "ЗАГИНАЮТЬСЯ"..А субсидії втрачають на цілий опалювальний сезон .Питання не до вінничан,а до влади з її"Системою нарахувань субсидій". вигідно офіційно влаштовуватись на фуджікуру лише при зарплаті більше 10 000.можна за 2 місяці відбити втрату субсидї.Поясніть це якось Владі.