tea написав: Володимире - можна простіше порахувати.Якщо Ви старше 30 років,то піднімаєте фото класу і рахуєте - скільки Ваших однокласників працює за межами України. Якщо у Вас в класі було 30 учнів,то я не здивуюсь,що 6 з них (кожен п"ятий) працює за кордоном.
Из моего классе (а также с моего курса) в 90-х эмигрировала половина, правдами и неправдами. Но это никак не заробитчане, да и украинского гражданства уже ни у кого нет. Из знакомых и коллег - если считать тех, кто периодически ездит за границу по грантам - наверное, получится каждый десятый. Таких, кто ездит мыть ж... или "на клубнику" - нет. Но у меня абсолютно непрезентативный круг общения.
Тут краще дивитись статистику з 23 років і десь до 50. Чим молодще людина,тим більше його однокласинків виїхало за кордон.
yama написав:Я патриот, но я реалист ! давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 ! $ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500
В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!
Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.
tea написав:Сідай - "два"!!! Правильно писати - "в Україні" і "на Росії".
Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае". Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся. Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.
yama написав: В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!
Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.
ФУДЖІКУРА ,АБО п*** Я як пройшов стажування 3 місяців в Румунії та 7 місяців у Львові це 10 місяців хочу сказати що дуже поганий соц. пакет, захворів і зняли майже всю зарплату лишають макс. 800 грн +-, робота для здоровий людей, а ті хто часто хворіє робота не для вас. Робота з 06:00 ранку це дуже погано!!! це перша зміна, я вже не говорю про другу. А то що підняли на 5600 грн це не правда, це не чистими. І то що кажуть що робота легка це не правда, не слухайте інших, особливо це є план, норми. Так що перш ніж іти туда добре подумайте.
а Фуджікурі є НОРМИ.Японські Котрі нашим працівникам виконати можливо лише місяць -другий.. Потів вони просто реально "ЗАГИНАЮТЬСЯ"..А субсидії втрачають на цілий опалювальний сезон .Питання не до вінничан,а до влади з її"Системою нарахувань субсидій". вигідно офіційно влаштовуватись на фуджікуру лише при зарплаті більше 10 000.можна за 2 місяці відбити втрату субсидї. Поясніть це якось Владі. https://durdom.in.ua/uk/main/article/ar ... 1837.phtml
КГБ СССР тоже официально не входил в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый) поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше
Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта. Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал. Как писал, по собственной воле покинувший нас, коллега: "Это вопрос веры" (с)
vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта. Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал. Как писал, по собственной воле покинувший, нас коллега: "Это вопрос веры" (с)
Это проблемы языка. Как есть "американский английский" или "австрийский немецкий" - так же постепенно формируется "украинский русский", литературная норма которого не обязана совпадать с нормой "русского русского". В то же время, сама идея учить русских литературной норме "русского русского" слишком абсурдна, чтобы обсуждать ее всерьёз.
КГБ СССР тоже официально не входит в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый) поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше
Мой довод основывается на законе, а ваш - на "революционной целесообразности". Любим мы, однако, ругать репрессии тридцатых годов, при этом с такой готовностью подхватывая их методы, если они нам удобны ))))