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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72397240724172427243>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:32

  prodigy написав:juristkostya

КГБ СССР тоже официально не входил в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый)
поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше


Филарет: В КГБ с пистолетом требовали священников раскрывать тайну исповеди
https://nv.ua/ukraine/events/filaret-v-khb-s-pistoletom-trebovali-svjashchennikov-raskryvat-tajnu-ispovedi-2515031.html


Ну с учетом того, что Филарет несколько месяцев даже возглавлял московский патриархат в качестве наместника, можно домысливать разное, кто давал согласие на такое повышение, если верить самому Филарету, как-то не кошерно выглядят его высшие посты в московском патриархате. Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:36

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:43

  juristkostya написав:
  freeze написав:Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.


Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.

Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:53

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.


Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.

Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.

Таки, значит.
Как говорят в определенных кругах:
"Законтачиться можно только раз"
Выбор есть всегда (с)
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:55

  detroytred написав:Libo

Согласно ЗУ о ВСУ от 6.12.91 снг-ные маршалы))) к ЗС никоим боком.
К тому же ОВС СНГ были созданы 20.03.92.
И Украины в их составе не было:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1584066

Зачем сочинять-то?)))


Ты хоть бы тут не позорился.
24 августа 1991 г. - Акт о независимости Украины.
1 декабря 1991 г. - Референдум.
8 декабря 1991 г. - Беловежское соглашение.
21 декбря 1991 г. - Протокол к Беловежскому соглашению - возложение функций главнокомандующего ВСЕМИ войсками СНГ (Украины в т.ч.) на министра обороны СССР маршала Шапошникова.
И только 14 февраля 1992 г. Совет глав государств СНГ официально назначил Шапошникова Главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами (ОВС) СНГ.
И только 20 марта 1992 г. на базе Министерства обороны СССР официально создано Главное командование (Главкомат) ОВС СНГ.
Т.е. ситуация аналогичная с РПЦ сегодня. Русские также не признавали подчинение украинской армии украинскому командованию и претендовали на безусловную власть над нашей армией.
Наша армия и народ положили большой х. на все эти русские домогания и выставили в течение нескольких месяцев русских армейских прихвостней с нашей земли. Как не цеплялись русские за власть и верховенство над армией в Украине, всё равно получили под сраку и были изгнаны с нашей земли.
То же самое случится и с русскими попами и РПЦ.
Всё по аналогии с армией. Тоже в течение пары месяцев.
Какие претензии к Либо?
Это ж не я, это поступь истории и веление времени.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:01

  juristkostya написав:
  prodigy написав:juristkostya

КГБ СССР тоже официально не входит в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый)
поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше


Филарет: В КГБ с пистолетом требовали священников раскрывать тайну исповеди
https://nv.ua/ukraine/events/filaret-v-khb-s-pistoletom-trebovali-svjashchennikov-raskryvat-tajnu-ispovedi-2515031.html

Мой довод основывается на законе, а ваш - на "революционной целесообразности". Любим мы, однако, ругать репрессии тридцатых годов, при этом с такой готовностью подхватывая их методы, если они нам удобны :-)))))


поначалу был не в восторге от такого "внимания" вопросу Томаса нашего гаранта, но без его усилий процесс растянулся бы на десятилетия.

в момент войны с РФ, церковь наша украинская стала на сторону своей державы, а церковь про-российская (УПЦ МП) стала на сторону "русского мира"...поэтому разговоры про закон о не вмешательстве для мирного времени, а "на войне как на войне" (посмотрите видео-именно об этом говорит патриарх Филарет)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 23 гру, 2018 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:02

  vovan_prm написав:Таки, значит.
Как говорят в определенных кругах:
"Законтачиться можно только раз"
Выбор есть всегда (с)


Это несколько упрощенный вариант, тогда и жизни нет.
Тогда можно предположить, что только Зеленский из топ наших политиков не законтачен и то исключительно из-за возраста, остальные от Кравчука до нынешнего бывшего аспиранта кафедры международных отношений балакали в КГБ.
Почему у нас в отличие от Германии и Латвии, так и не вышли в открытую прессу архивы с агентами КГБ, сейчас нам еще потрясений совсем не надо.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:05

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Таки, значит.
Как говорят в определенных кругах:
"Законтачиться можно только раз"
Выбор есть всегда (с)


Это несколько упрощенный вариант, тогда и жизни нет.
Тогда можно предположить, что только Зеленский из топ наших политиков не законтачен и то исключительно из-за возраста, остальные от Кравчука до нынешнего бывшего аспиранта кафедры международных отношений балакали в КГБ.
Почему у нас в отличие от Германии и Латвии, так и не вышли в открытую прессу архивы с агентами КГБ, сейчас нам еще потрясений совсем не надо.

сейчас смотрю передачу на эту тему, довольно любопытно.

https://www.youtube.com/watch?v=kSnU1Ynri2Q
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:08

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Таки, значит.
Как говорят в определенных кругах:
"Законтачиться можно только раз"
Выбор есть всегда (с)


Это несколько упрощенный вариант, тогда и жизни нет.
Тогда можно предположить, что только Зеленский из топ наших политиков не законтачен и то исключительно из-за возраста, остальные от Кравчука до нынешнего бывшего аспиранта кафедры международных отношений балакали в КГБ.
Почему у нас в отличие от Германии и Латвии, так и не вышли в открытую прессу архивы с агентами КГБ, сейчас нам еще потрясений совсем не надо.

Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет.
Наивно полагать, что он дороги не знал.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:10

  vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта.
Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал.
Как писал, по собственной воле покинувший нас, коллега:
"Это вопрос веры" (с)


Конечно у нас правильно говорить "в". Это наша языковая норма.
На английском "in Ukraine". Значит правильно "в". Мы переводим "в Украине", пида-рашкинцы - "на Украине". Две разные языковые нормы, две языковые традиции.
На этом успокаиваемся. Нам абсолютно все равно, как хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.
Чего так распереживались? :roll:
Libo
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