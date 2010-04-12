Додано: Нед 23 гру, 2018 16:55

detroytred написав: Libo



Согласно ЗУ о ВСУ от 6.12.91 снг-ные маршалы))) к ЗС никоим боком.

К тому же ОВС СНГ были созданы 20.03.92.

И Украины в их составе не было:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1584066



Зачем сочинять-то?))) LiboСогласно ЗУ о ВСУ от 6.12.91 снг-ные маршалы))) к ЗС никоим боком.К тому же ОВС СНГ были созданы 20.03.92.И Украины в их составе не было:Зачем сочинять-то?)))

возложение функций главнокомандующего ВСЕМИ войсками СНГ (Украины в т.ч.) на министра обороны СССР

Ты хоть бы тут не позорился.24 августа 1991 г. - Акт о независимости Украины.1 декабря 1991 г. - Референдум.8 декабря 1991 г. - Беловежское соглашение.21 декбря 1991 г. - Протокол к Беловежскому соглашению -маршала Шапошникова.И только 14 февраля 1992 г. Совет глав государств СНГ официально назначил Шапошникова Главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами (ОВС) СНГ.И только 20 марта 1992 г. на базе Министерства обороны СССР официально создано Главное командование (Главкомат) ОВС СНГ.Т.е. ситуация аналогичная с РПЦ сегодня. Русские также не признавали подчинение украинской армии украинскому командованию и претендовали на безусловную власть над нашей армией.Наша армия и народ положили большой х. на все эти русские домогания и выставили в течение нескольких месяцев русских армейских прихвостней с нашей земли. Как не цеплялись русские за власть и верховенство над армией в Украине, всё равно получили под сраку и были изгнаны с нашей земли.То же самое случится и с русскими попами и РПЦ.Всё по аналогии с армией. Тоже в течение пары месяцев.Какие претензии к Либо?Это ж не я, это поступь истории и веление времени.