КГБ СССР тоже официально не входил в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый) поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше
Ну с учетом того, что Филарет несколько месяцев даже возглавлял московский патриархат в качестве наместника, можно домысливать разное, кто давал согласие на такое повышение, если верить самому Филарету, как-то не кошерно выглядят его высшие посты в московском патриархате. Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
freeze написав:Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.
Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.
Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.
freeze написав:Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.
Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.
Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.
Таки, значит. Как говорят в определенных кругах: "Законтачиться можно только раз" Выбор есть всегда (с)
Ты хоть бы тут не позорился. 24 августа 1991 г. - Акт о независимости Украины. 1 декабря 1991 г. - Референдум. 8 декабря 1991 г. - Беловежское соглашение. 21 декбря 1991 г. - Протокол к Беловежскому соглашению - возложение функций главнокомандующего ВСЕМИ войсками СНГ (Украины в т.ч.) на министра обороны СССР маршала Шапошникова. И только 14 февраля 1992 г. Совет глав государств СНГ официально назначил Шапошникова Главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами (ОВС) СНГ. И только 20 марта 1992 г. на базе Министерства обороны СССР официально создано Главное командование (Главкомат) ОВС СНГ. Т.е. ситуация аналогичная с РПЦ сегодня. Русские также не признавали подчинение украинской армии украинскому командованию и претендовали на безусловную власть над нашей армией. Наша армия и народ положили большой х. на все эти русские домогания и выставили в течение нескольких месяцев русских армейских прихвостней с нашей земли. Как не цеплялись русские за власть и верховенство над армией в Украине, всё равно получили под сраку и были изгнаны с нашей земли. То же самое случится и с русскими попами и РПЦ. Всё по аналогии с армией. Тоже в течение пары месяцев. Какие претензии к Либо? Это ж не я, это поступь истории и веление времени.
КГБ СССР тоже официально не входит в состав церковной общины , но имеел не только влияние, но полностью контролировал(ваш довод слабый) поэтому все байки Путина о независимости УПЦ МП для бабушек от 70 и старше
Мой довод основывается на законе, а ваш - на "революционной целесообразности". Любим мы, однако, ругать репрессии тридцатых годов, при этом с такой готовностью подхватывая их методы, если они нам удобны ))))
поначалу был не в восторге от такого "внимания" вопросу Томаса нашего гаранта, но без его усилий процесс растянулся бы на десятилетия.
в момент войны с РФ, церковь наша украинская стала на сторону своей державы, а церковь про-российская (УПЦ МП) стала на сторону "русского мира"...поэтому разговоры про закон о не вмешательстве для мирного времени, а "на войне как на войне" (посмотрите видео-именно об этом говорит патриарх Филарет)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 23 гру, 2018 17:11, всього редагувалось 1 раз.
vovan_prm написав:Таки, значит. Как говорят в определенных кругах: "Законтачиться можно только раз" Выбор есть всегда (с)
Это несколько упрощенный вариант, тогда и жизни нет. Тогда можно предположить, что только Зеленский из топ наших политиков не законтачен и то исключительно из-за возраста, остальные от Кравчука до нынешнего бывшего аспиранта кафедры международных отношений балакали в КГБ. Почему у нас в отличие от Германии и Латвии, так и не вышли в открытую прессу архивы с агентами КГБ, сейчас нам еще потрясений совсем не надо.
vovan_prm написав:Таки, значит. Как говорят в определенных кругах: "Законтачиться можно только раз" Выбор есть всегда (с)
Это несколько упрощенный вариант, тогда и жизни нет. Тогда можно предположить, что только Зеленский из топ наших политиков не законтачен и то исключительно из-за возраста, остальные от Кравчука до нынешнего бывшего аспиранта кафедры международных отношений балакали в КГБ. Почему у нас в отличие от Германии и Латвии, так и не вышли в открытую прессу архивы с агентами КГБ, сейчас нам еще потрясений совсем не надо.
сейчас смотрю передачу на эту тему, довольно любопытно.
vovan_prm написав:Таки, значит. Как говорят в определенных кругах: "Законтачиться можно только раз" Выбор есть всегда (с)
Это несколько упрощенный вариант, тогда и жизни нет. Тогда можно предположить, что только Зеленский из топ наших политиков не законтачен и то исключительно из-за возраста, остальные от Кравчука до нынешнего бывшего аспиранта кафедры международных отношений балакали в КГБ. Почему у нас в отличие от Германии и Латвии, так и не вышли в открытую прессу архивы с агентами КГБ, сейчас нам еще потрясений совсем не надо.
Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Наивно полагать, что он дороги не знал.
vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта. Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал. Как писал, по собственной воле покинувший нас, коллега: "Это вопрос веры" (с)
Конечно у нас правильно говорить "в". Это наша языковая норма. На английском "in Ukraine". Значит правильно "в". Мы переводим "в Украине", пида-рашкинцы - "на Украине". Две разные языковые нормы, две языковые традиции. На этом успокаиваемся. Нам абсолютно все равно, как хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия. Чего так распереживались?