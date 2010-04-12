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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7240724172427243>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:14

Libo
Не смеши.

Изучай:
декабрь 91 год 6 декабря
Статья 5. Общее руководство Вооруженными Силами Украины осуществляет Президент Украины как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и Председатель Совета обороны Украины.
Статья 6. Непосредственное руководство Вооруженными Силами Украины осуществляется Министерством обороны Украины.
http://consultant.parus.ua/?doc=002ZID4093

Смотри хотя бы Вики:
Решение об ОВС СНГ было принято руководством Армении, Молдавии, Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Однако Азербайджан и Украина, а также не входившая в СНГ Грузия не согласились с принципом создания ОВС и не подписали документы о стратегических и общих силах.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 1%82%D0%B2

То есть ключевая роль не командира полка связи, а закона Украины о ЗСУ.
После этого закона маршалы-снг))) могли у себя издавать, что угодно.

То есть на дату ЗУ о ЗСУ глянь, сказочник. 6 декабря.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:15

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине". Их что, не учили в школе

Тому, що коли йшов ювілейний виступ Кубанського хору з піснею "Взяв би я бандуру" в тітрах писали, що це "русская народная песня". Все найкращє вкрасти і видати за своє це в них в крові.

Цих прикладів культурницької злодійкуватості кацапів - десятки, якщо не сотні. Український романс "В саду осіннім айстри білі" по 2-й Світовій війні у Кацапстані став "Вот кто-то с горочки спустился", а пісня Української повстанської армії "Мій друже Ковалю" (1949 рік) після поцуплення і заміни тексту євреєм-емігрантом Звєздінскім (1960-ті роки) перетворилася у "Поручик Голицын", вперше виконаної Аркадієм Сєвєрним у 1977 році в Одесі.
https://www.youtube.com/watch?v=ghKGmOn3IX8
https://www.youtube.com/watch?v=kJ2VN-2loSg
https://oleg-leusenko.livejournal.com/2349000.html
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:16

Libo
И сочини версию о своей посаде в полку связи.
Разведчик-диверсант)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:17

  tea написав:Лібо вже з 6 класу водив дівчат не до школи,а на сіновал.


Любите баб на свежем сене!
С любовью, Ваш Сергей
Есенин.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:19

  vovan_prm написав:Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет.
Наивно полагать, что он дороги не знал.


Вот через 40 лет и будет нормально опубликовать.
Мне, если честно тоже хочется потроллить некоторых наших властителей и иерархов, и даже фактически многих уже ушедших, и пребывающих в ранге икон. Но не время, это хаос в головах, Лех Валенса - это герой на мой взгляд, и не стоили так плевать на героя, даже для абсолютной правды, можно было и не марать светлое имя.
У нас сейчас и так бардака хватает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 гру, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:19

  detroytred написав:Libo
И сочини версию о своей посаде в полку связи.
Разведчик-диверсант)))


Я здоров как бык.
В полк связи брали только очкариков. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:20

  Libo написав:
  vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта.
Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал.
Как писал, по собственной воле покинувший нас, коллега:
"Это вопрос веры" (с)


Конечно у нас правильно говорить "в". Это наша языковая норма.
На английском "in Ukraine". Значит правильно "в". Мы переводим "в Украине", пида-рашкинцы - "на Украине". Две разные языковые нормы, две языковые традиции.
На этом успокаиваемся. Нам абсолютно все равно, как хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.
Чего так распереживались? :roll:

Прапор, ты Свифта читал? Точно понимаешь о чём речь?
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:22

Либо
Ну хоть не начал сочинять.
И то хорошо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:30

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет.
Наивно полагать, что он дороги не знал.


Вот через 40 лет и будет нормально опубликовать.
Мне, если честно тоже хочется потроллить некоторых наших властителей и иерархов, и даже фактически многих уже ушедших, и пребывающих в ранге икон. Но не время, это хаос в головах, Лех Валенса - это герой на мой взгляд, и не стоили так плевать на героя, даже для абсолютной правды, можно было и не марать светлое имя.
У нас сейчас и так бардака хватает.

Был в моём "темном прошлом" такой случай.
Прихватила одного из близких 6-ка.
Приехал. Собрал нас и объявил:
-Пацаны, крепко меня прихватили. Пришлось написать "заяву о сотрудничестве". Никого "не вкинул". Иметь со мной делА или нет - решайте каждый.

До сих пор все считают его "честным".
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 23 гру, 2018 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:31

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.

Можливо, не всі персонажі знали, що вони "агенти".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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