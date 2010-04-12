Изучай: декабрь 91 год 6 декабря Статья 5. Общее руководство Вооруженными Силами Украины осуществляет Президент Украины как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и Председатель Совета обороны Украины. Статья 6. Непосредственное руководство Вооруженными Силами Украины осуществляется Министерством обороны Украины. http://consultant.parus.ua/?doc=002ZID4093
Смотри хотя бы Вики: Решение об ОВС СНГ было принято руководством Армении, Молдавии, Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Однако Азербайджан и Украина, а также не входившая в СНГ Грузия не согласились с принципом создания ОВС и не подписали документы о стратегических и общих силах. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 1%82%D0%B2
То есть ключевая роль не командира полка связи, а закона Украины о ЗСУ. После этого закона маршалы-снг))) могли у себя издавать, что угодно.
То есть на дату ЗУ о ЗСУ глянь, сказочник. 6 декабря.
vovan_prm написав:Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Наивно полагать, что он дороги не знал.
Вот через 40 лет и будет нормально опубликовать. Мне, если честно тоже хочется потроллить некоторых наших властителей и иерархов, и даже фактически многих уже ушедших, и пребывающих в ранге икон. Но не время, это хаос в головах, Лех Валенса - это герой на мой взгляд, и не стоили так плевать на героя, даже для абсолютной правды, можно было и не марать светлое имя. У нас сейчас и так бардака хватает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 гру, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта. Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал. Как писал, по собственной воле покинувший нас, коллега: "Это вопрос веры" (с)
Конечно у нас правильно говорить "в". Это наша языковая норма. На английском "in Ukraine". Значит правильно "в". Мы переводим "в Украине", пида-рашкинцы - "на Украине". Две разные языковые нормы, две языковые традиции. На этом успокаиваемся. Нам абсолютно все равно, как хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия. Чего так распереживались?
Прапор, ты Свифта читал? Точно понимаешь о чём речь?
vovan_prm написав:Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Наивно полагать, что он дороги не знал.
Вот через 40 лет и будет нормально опубликовать. Мне, если честно тоже хочется потроллить некоторых наших властителей и иерархов, и даже фактически многих уже ушедших, и пребывающих в ранге икон. Но не время, это хаос в головах, Лех Валенса - это герой на мой взгляд, и не стоили так плевать на героя, даже для абсолютной правды, можно было и не марать светлое имя. У нас сейчас и так бардака хватает.
Был в моём "темном прошлом" такой случай. Прихватила одного из близких 6-ка. Приехал. Собрал нас и объявил: -Пацаны, крепко меня прихватили. Пришлось написать "заяву о сотрудничестве". Никого "не вкинул". Иметь со мной делА или нет - решайте каждый.
До сих пор все считают его "честным".
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 23 гру, 2018 17:32, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.
Можливо, не всі персонажі знали, що вони "агенти".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell