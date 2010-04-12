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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7240724172427243

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:31

  detroytred написав:Libo
Не смеши.

Изучай:
декабрь 91 год 6 декабря
Статья 5. Общее руководство Вооруженными Силами Украины осуществляет Президент Украины как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и Председатель Совета обороны Украины.
Статья 6. Непосредственное руководство Вооруженными Силами Украины осуществляется Министерством обороны Украины.
http://consultant.parus.ua/?doc=002ZID4093

Смотри хотя бы Вики:
Решение об ОВС СНГ было принято руководством Армении, Молдавии, Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. Однако Азербайджан и Украина, а также не входившая в СНГ Грузия не согласились с принципом создания ОВС и не подписали документы о стратегических и общих силах.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 1%82%D0%B2

То есть ключевая роль не командира полка связи, а закона Украины о ЗСУ.
После этого закона маршалы-снг))) могли у себя издавать, что угодно.

То есть на дату ЗУ о ЗСУ глянь, сказочник. 6 декабря.



Ты считаешь, что армия в начале 90-х гг. подчинялась Киеву?
Ты служил в то время? :roll: Или это ты узнал из интернета?
Так вот чтоб спорить со мной по этому вопросу, надо было служить в начале 90-х хотя бы рядовым хозвзвода. :?
Тогда бы ты точно знал, кто у тебя главнокомандующий и кому ты подчиняешься.
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:32

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет.
Наивно полагать, что он дороги не знал.


Вот через 40 лет и будет нормально опубликовать.
Мне, если честно тоже хочется потроллить некоторых наших властителей и иерархов, и даже фактически многих уже ушедших, и пребывающих в ранге икон. Но не время, это хаос в головах, Лех Валенса - это герой на мой взгляд, и не стоили так плевать на героя, даже для абсолютной правды, можно было и не марать светлое имя.
У нас сейчас и так бардака хватает.


Правильно Вы пишите .
Не все герои , не все выдерживали пресс органов и стали агентами.
Давайте честнее , ни одна служба ,хоть УГ.РО , хоть СБУ .ФСБ, МОССАД , МИ-6 , не обходятся без оперативной работы , т.е. без агентуры.
На том и держится вся работа органов.
Сумел завербовать , честь и хвала, не смог -остался без инфы , ну и исходящих отсюда "вкусных крошечек".
Надо понимать , что и агентура давала не всегда правдивую информацию , пока проверят , пока подтвердится .
Просто давали ложную инфу.
Востаннє редагувалось холява в Нед 23 гру, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:34

  Перес де Куэльяр написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".

"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".
Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.
Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.

На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта)
После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве")
После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине"
Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕ

https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true
https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

На РФ-ских же официальных и пропагандистских ресурсах (Кремль, РИА Новости) эти же самые соглашения уже подписывал "Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов"
http://kremlin.ru/supplement/4804
https://ria.ru/20150212/1047311428.html
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:34

Libo
Контрольный сочинителю (который заявляет * ты бы тут не позорился*).

21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооружёнными Силами СССР «до их реформирования» на Министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича[5].

Догадайся с 4-х))) раз, кто из оставшихся глав республик не подписал Протокол.

И главное почему?))
Как это можно было подписать 21 декабря после ЗУ о ЗСУ от 6 декабря.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:38

  vovan_prm написав:....
Вам, как одесситу, с детства должно быть известно - зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет.
Наивно полагать, что он дороги не знал.

Тогда уж скорее не Моисей, а Господь Бог. :(
Инициатива и повеление были Его. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50

  centurionus написав:
  freeze написав:Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.

Можливо, не всі персонажі знали, що вони "агенти".


а -га, у них был план-разнорядка на количество агентов,
поговорил с вами сосед и записал в агенты :mrgreen:

все агенты писали собственноручно
заявление о сотрудничестве с компетентными органами

спросите Медведчука
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:54

  detroytred написав:Libo
Контрольный сочинителю (который заявляет * ты бы тут не позорился*).

21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооружёнными Силами СССР «до их реформирования» на Министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича[5].

Догадайся с 4-х))) раз, кто из оставшихся глав республик не подписал Протокол.

И главное почему?))
Как это можно было подписать 21 декабря после ЗУ о ЗСУ от 6 декабря.


Слушай, зачем ты мне про эти буквы, подписи и писульки?
Ты не знаешь, чего стоили и до сих пор стоят некоторые законы, протоколы и подписи?
Ты знаешь, кто командовал в 1991-1992 гг. Киевским военным округом?
Генерал-полковник Чечеватов. Украинофоб. Отпетая, тупая кацапура. Который так и не признал Украину. Который подчинялся исключительно Москве. И командовал ККВО до 1992 года! Он срал на твои декларации о независимости, законы и протоколы. С трудом выставили его нах в его пида-рашку. Только потом дела начало потихоньку сдвигаться в пользу образования украинской армии. Вот в какой ситуации начиналась наша независимость и создание собственной армии.

ЗЫ Выезжая из Украины, генерал-полковник Чечеватов вывез якобы личного имущества на многие миллионы долларов. Это по тем временам! Это какая же армия давала ему добро на это, какая армия контролировала аэродромы, с которых взлетали самолеты, набитые награбленным колониальным добром русского генерал-губернатора?
А ты мне какую-то х. и писанину ...
Надо знать реальную обстановку в те времена, а не копи-пейст ...
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:56

Victor37
На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта)
После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве")
После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине"
Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕ

https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true
https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

На РФ-ских же официальных и пропагандистских ресурсах (Кремль, РИА Новости) эти же самые соглашения уже подписывал "Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов"
http://kremlin.ru/supplement/4804
https://ria.ru/20150212/1047311428.html
При Чорномирдіні у всіх документах РФ, а також правильне висловлювання росіян було в Україні, далі то вже пішла політика, вживання "НА Україні". Це, як на Англії, на Німеччіні, на Угорщині, виглядає співзвучно, як "НА Берлін". Відчувається, тонкий агресивний підтекст.
Перес де Куэльяр
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