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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7242724372447245>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:08

  tea написав:.....
Треба дивитись статистику в цілому по країні.
А статистика каже,якщо не зраджує пам"ять,приріст 10 місяців цього року до 10 місяців минулого року +6.5%.
...

А инфляция 10%.
Так это рост потребления или нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:12

  Перес де Куэльяр написав: При Чорномирдіні у всіх документах РФ, а також правильне висловлювання росіян було в Україні, далі то вже пішла політика, вживання "НА Україні". Це, як на Англії, на Німеччіні, на Угорщині, виглядає співзвучно, як "НА Берлін". Відчувається, тонкий агресивний підтекст.

До речі в англійській мові до незалежності України нормою теж було «in the Ukraine» (що було більше притаманне територіям, а не державам), але тепер майже завжди офіційно «in Ukraine» без артикля
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:15

  detroytred написав:Libo
Реальная обстановка от, как ты там писал о должности))), --- это и есть писульки.

Я тебе дал не *писульки писанину*, а Закон Украины.
Он явился определяющим для становления ЗСУ.
После него роль хоть снг-маршалов, хоть чечеватовых -- мизер.


Чьи приказы выполняют военные?
Правильно.
Приказы командиров.
В 1991-1992 г. в Киеве они выполняли приказы генерал-полковника Чечеватова, который не признавал Украину и подчинялся исключительно Москве.
Даже министр обороны Украины Морозов и главнокомандующий президент Кравчук не могли снять его с должности. Они только слезно просили Шапошникова и Ельцина забрать эту русскую падаль с Украины.
А ты мне про протоколы и законы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:17

  juristkostya написав:
  vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта.
Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал.
Как писал, по собственной воле покинувший, нас коллега:
"Это вопрос веры" (с)

Это проблемы языка. Как есть "американский английский" или "австрийский немецкий" - так же постепенно формируется "украинский русский", литературная норма которого не обязана совпадать с нормой "русского русского". В то же время, сама идея учить русских литературной норме "русского русского" слишком абсурдна, чтобы обсуждать ее всерьёз.

да нет, просто вы путаете русских и россиян, а это две большие разницы. в основной своей массе (даже имеющие высшее образование) россияне безграмотны... т.е. они именно безграмотно пишут именно на русском росиянском, при этом это не опечатки, а именно безграмотность, т.к. одно и тоже слово несколько раз пишут неправильно, чего только стоит массовое употребление "попробЫвать"... одно дело опечатки или описки, которые потом себе глаз режут, но когда пять раз подряд в течение письма или переписки одно и тоже слово неправильно написано, при этом полный игнор, что в ответе им пишут правильно, говорит о том, что товарищ уверен в своей правоте.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:23

  detroytred написав:Я тебе дал не *писульки писанину*, а Закон Украины.
Он явился определяющим для становления ЗСУ.
После него роль хоть снг-маршалов, хоть чечеватовых -- мизер.


А сейчас уже есть подобные законы относительно создания единой поместной церкви в Украине ... Всё будет точно также ... Под сраку получит эта русско-поповская нечисть и вылетит из Украины точно также, как вылетили чечеватовы и прочая русская срань в погонах в 90-е годы...
По этому вопросу замечания, предложения есть? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:26

Re: Валютный рынок в контексте

Полемика последних пары часов отчетливо демонстрирует, что лишь немногие понимают:
-Яйцо останется яйцом, к какой стороны его не разбивай
Чтоб яйцо стало курицей - нужны другие действия.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:35

Libo
Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.
А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.

Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.
И наверняка и твой комполка связи.

Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.
Как и у моск. патриархата.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:39

Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:53

  Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.


Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:57

  Victor37 написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
  Starikan написав:"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".
Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.
Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.

На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта)
После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве")
После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине"
Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕ

https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true
https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

На РФ-ских же официальных и пропагандистских ресурсах (Кремль, РИА Новости) эти же самые соглашения уже подписывал "Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов"
http://kremlin.ru/supplement/4804
https://ria.ru/20150212/1047311428.html

Почитайте внимательнее стихи Шевченко, все что я нашел так это "в Украине". Не путайте "На Вкраїні милій" (там скорее как раз в значении в краю родном), в других стихах где именно "Україна" там он использовал "в". Например:
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1079-taras-shevchenko-i-mertvim-i-zhivim-i-nenarodzhenim
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1796-taras-shevchenko-svoyu-ukrajinu-lyubit
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1106-taras-shevchenko-meni-odnakovo-chi-budu
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1092-taras-shevchenko-do-osnov-yanenka
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