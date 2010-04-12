Перес де Куэльяр написав: При Чорномирдіні у всіх документах РФ, а також правильне висловлювання росіян було в Україні, далі то вже пішла політика, вживання "НА Україні". Це, як на Англії, на Німеччіні, на Угорщині, виглядає співзвучно, як "НА Берлін". Відчувається, тонкий агресивний підтекст.
До речі в англійській мові до незалежності України нормою теж було «in the Ukraine» (що було більше притаманне територіям, а не державам), але тепер майже завжди офіційно «in Ukraine» без артикля
detroytred написав:Libo Реальная обстановка от, как ты там писал о должности))), --- это и есть писульки.
Я тебе дал не *писульки писанину*, а Закон Украины. Он явился определяющим для становления ЗСУ. После него роль хоть снг-маршалов, хоть чечеватовых -- мизер.
Чьи приказы выполняют военные? Правильно. Приказы командиров. В 1991-1992 г. в Киеве они выполняли приказы генерал-полковника Чечеватова, который не признавал Украину и подчинялся исключительно Москве. Даже министр обороны Украины Морозов и главнокомандующий президент Кравчук не могли снять его с должности. Они только слезно просили Шапошникова и Ельцина забрать эту русскую падаль с Украины. А ты мне про протоколы и законы.
vovan_prm написав:Спор: правильно говорить "в" или "на" Украине",- сродни спору остро-конечников и тупо-конечников у Дж.Свифта. Как истинный тупо-конечник, я считаю правильным "в Украине" и буду отстаивать свою точку зрения. Не взирая на то, что это прямой вопрос лингвистов. А сколь-нибудь внятного исследования на эту тему, я не встречал. Как писал, по собственной воле покинувший, нас коллега: "Это вопрос веры" (с)
Это проблемы языка. Как есть "американский английский" или "австрийский немецкий" - так же постепенно формируется "украинский русский", литературная норма которого не обязана совпадать с нормой "русского русского". В то же время, сама идея учить русских литературной норме "русского русского" слишком абсурдна, чтобы обсуждать ее всерьёз.
да нет, просто вы путаете русских и россиян, а это две большие разницы. в основной своей массе (даже имеющие высшее образование) россияне безграмотны... т.е. они именно безграмотно пишут именно на русском росиянском, при этом это не опечатки, а именно безграмотность, т.к. одно и тоже слово несколько раз пишут неправильно, чего только стоит массовое употребление "попробЫвать"... одно дело опечатки или описки, которые потом себе глаз режут, но когда пять раз подряд в течение письма или переписки одно и тоже слово неправильно написано, при этом полный игнор, что в ответе им пишут правильно, говорит о том, что товарищ уверен в своей правоте.
detroytred написав:Я тебе дал не *писульки писанину*, а Закон Украины. Он явился определяющим для становления ЗСУ. После него роль хоть снг-маршалов, хоть чечеватовых -- мизер.
А сейчас уже есть подобные законы относительно создания единой поместной церкви в Украине ... Всё будет точно также ... Под сраку получит эта русско-поповская нечисть и вылетит из Украины точно также, как вылетили чечеватовы и прочая русская срань в погонах в 90-е годы... По этому вопросу замечания, предложения есть?
Libo Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы. А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.
Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички. И наверняка и твой комполка связи.
Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер. Как и у моск. патриархата.
Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
Starikan написав:"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае". Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся. Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.
На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта) После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве") После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине" Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕ