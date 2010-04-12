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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58
холява написав:
Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !
Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:00
Libo
Либо , Привет.
Вы когда нибудь читали Мирослава Гая ?https://www.obozrevatel.com/abroad/tako ... -budet.htm
.
Полностью Ваш стиль.
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холява
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:01
vovan_prm написав: холява написав:
Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !
Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?
Ну , скажем сны , это о чем думает человек , что беспокоит ....
Нельзя так , сразу рубить .
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холява
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:04
vovan_prm написав:
Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?
У пана холяви є побоювання, що один форумчанин зараз почне віщування снів обговорювати. Такий собі, умовний подразник для пацієнта.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 23 гру, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:06
холява написав: vovan_prm написав: холява написав:
Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !
Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?
Ну , скажем сны , это о чем думает человек , что беспокоит ....
Нельзя так , сразу рубить .
Понял. Хватит антидепрессантов.
152-200мл коньяка достаточно?
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:17
vovan_prm написав:
Понял. Хватит антидепрессантов.
152-200мл коньяка достаточно?
Лучше вообще не пить , но 50 грамм достаточно.
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холява
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:23
.... таааксссс....... - бачу, що тут лише не вистачає Чая і його улюбленої ялиночки! https://youtu.be/bv16OPmtZts
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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