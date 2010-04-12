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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7242724372447245

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58

  холява написав:Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !

Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:00

Libo
Либо , Привет.
Вы когда нибудь читали Мирослава Гая ?
https://www.obozrevatel.com/abroad/tako ... -budet.htm.
Полностью Ваш стиль.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:01

  vovan_prm написав:
  холява написав:Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !

Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?


Ну , скажем сны , это о чем думает человек , что беспокоит ....
Нельзя так , сразу рубить .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:04

  vovan_prm написав:Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?

У пана холяви є побоювання, що один форумчанин зараз почне віщування снів обговорювати. Такий собі, умовний подразник для пацієнта.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 23 гру, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:06

  холява написав:
  vovan_prm написав:
  холява написав:Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !

Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?


Ну , скажем сны , это о чем думает человек , что беспокоит ....
Нельзя так , сразу рубить .

Понял. Хватит антидепрессантов.
152-200мл коньяка достаточно?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:17

  vovan_prm написав:Понял. Хватит антидепрессантов.
152-200мл коньяка достаточно?


Лучше вообще не пить , но 50 грамм достаточно.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:23

Re: Валютный рынок в контексте

.... таааксссс....... - бачу, що тут лише не вистачає Чая і його улюбленої ялиночки! :mrgreen:
https://youtu.be/bv16OPmtZts
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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