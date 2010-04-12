Victor37 написав:

Перес де Куэльяр написав: Yuri_61 написав: Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине". Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине". Starikan написав: "На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".

Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.

Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи... "На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи... Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів. Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мовіУкраине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.

На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта)После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве")После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине"Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕНа РФ-ских же официальных и пропагандистских ресурсах (Кремль, РИА Новости) эти же самые соглашения уже подписывал "Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов"