Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
Starikan написав:"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае". Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся. Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.
На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта) После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве") После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине" Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕ
Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Цікаво, які завтра «Космонавт» котирування зранку засвітить, сьогодні вихідний, зголоднів, то завтра почне з 27.80/27.92 .А потім як «провідник» харківського валютного осередку «бариг і спекулянтів», з набігом на обмінник постійних «комерсів», які сидять в «засаді», або з виторгом, спробує далі хитнути ринок, для того щоб всім бажаючим дісталися доляри. Має право, Банки зачинені.