RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7241724272437244

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:39

Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Grisha1
 
Повідомлень: 132
З нами з: 29.11.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:53

  Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.


Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !
холява
2
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:57

  Victor37 написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
  Starikan написав:"На" говорят в основном в отношении территорий "на Кубани", "на Урале", "на Алтае".
Для большинства россиян Украина - российская территория, по недоразумению отделившаяся.
Правда, есть известный пример у Тараса Григоровича, но то таке... стихи...
Десь до початку 2000-их росіяни говорили в Україні, але з проявами імперських амбіцій "вставання з колін" було начебто змінено в російській мові" на Украине", це вже тоді були прояви неповаги і пропаганди проти суверенної цілісної Держави. І правильно говориться в Україні, це Держава, але москалі продовжуюють в своїх промовах, говорячи "НА Украине", показують цим, як факт приниження, тобто не визнають Державності і кордонів.

На самом деле до независимости Украины, и в СССР, и РФ, в Украине преобладало "на Украине" (в литературе, Шевченко, Толстой, Чехов и т.д. можно встретить оба варианта)
После 1991, когда Украина стала независимым государством, постепенно стало и в Украине, и в РФ (в том числе и у Путина) преобладать "в Украине" (поскольку "в государстве")
После известных событий 2014 г в Украине по прежнему преобладает "в Украине", а в РФ поскольку ее политика резко изменилась по отношению к Украине, стало насаждаться "на Украине", т.к. Украина теперь стала для них "недогосударством". Все чаще "на Украине" теперь можно услышать и у Путина, хотя изредка бывает и "в Украине"
Вышеуказанное можно проиллюстрировать Минскими соглашениями, которые официально подписывал 2014/2015 в т.ч. "Посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов", что видно из сканов подписей под соглашениями на ресурсах ОБСЕ

https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true
https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

На РФ-ских же официальных и пропагандистских ресурсах (Кремль, РИА Новости) эти же самые соглашения уже подписывал "Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов"
http://kremlin.ru/supplement/4804
https://ria.ru/20150212/1047311428.html

Почитайте внимательнее стихи Шевченко, все что я нашел так это "в Украине". Не путайте "На Вкраїні милій" (там скорее как раз в значении в краю родном), в других стихах где именно "Україна" там он использовал "в". Например:
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1079-taras-shevchenko-i-mertvim-i-zhivim-i-nenarodzhenim
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1796-taras-shevchenko-svoyu-ukrajinu-lyubit
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1106-taras-shevchenko-meni-odnakovo-chi-budu
http://ukrclassic.com.ua/katalog/sh/shevchenko-taras/1092-taras-shevchenko-do-osnov-yanenka
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 20.01.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58

  холява написав:Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !

Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 09.09.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:00

Libo
Либо , Привет.
Вы когда нибудь читали Мирослава Гая ?
https://www.obozrevatel.com/abroad/tako ... -budet.htm.
Полностью Ваш стиль.
холява
2
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:01

  vovan_prm написав:
  холява написав:Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !

Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?


Ну , скажем сны , это о чем думает человек , что беспокоит ....
Нельзя так , сразу рубить .
холява
2
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:06

  холява написав:
  vovan_prm написав:
  холява написав:Гриша , я Вас умаляю, потрите эту чепуху !

Как считаете, пора пациенту прописать галоперидол?


Ну , скажем сны , это о чем думает человек , что беспокоит ....
Нельзя так , сразу рубить .

Понял. Хватит антидепрессантов.
152-200мл коньяка достаточно?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 09.09.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:17

  vovan_prm написав:Понял. Хватит антидепрессантов.
152-200мл коньяка достаточно?


Лучше вообще не пить , но 50 грамм достаточно.
холява
2
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:43

  Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.

С Востока лететь ой как далеко.. дальше не читал.
Vint
 
Повідомлень: 962
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:05

Цікаво, які завтра «Космонавт» котирування зранку засвітить, сьогодні вихідний, зголоднів, то завтра почне з 27.80/27.92 .А потім як «провідник» харківського валютного осередку «бариг і спекулянтів», з набігом на обмінник постійних «комерсів», які сидять в «засаді», або з виторгом, спробує далі хитнути ринок, для того щоб всім бажаючим дісталися доляри. Має право, Банки зачинені.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 06.01.17
Подякував: 745 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7241724272437244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1403, 1404, 1405
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14046 1609144
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 17:50
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 252922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.