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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:05
Цікаво, які завтра «Космонавт» котирування зранку засвітить, сьогодні вихідний, зголоднів, то завтра почне з 27.80/27.92 .А потім як «провідник» харківського валютного осередку «бариг і спекулянтів», з набігом на обмінник постійних «комерсів», які сидять в «засаді», або з виторгом, спробує далі хитнути ринок, для того щоб всім бажаючим дісталися доляри. Має право, Банки зачинені.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:17
при союзе числиться внештатником кгб или ментов вполне сравнимо с быть коммунистом, отслужить в са. зачастую нужно было по работе и по другим причинам...
а шо делать?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:21
Grisha1 написав:
Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной
летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.
Тут вже був Провидець,якому приснилось,що бомблять Харків.Він прокинувся серед сну і почав лагодити роліки на Польщу.Ми тут всім форумом заспокоювали Провидця.
Григорій - все буде добре.Троєщина - форева.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:42
Василь-Рівне написав: холява написав:
Все хорошо и никто не оскорблял .
Это радует.
А підпис цього "екземпляра" prodigy Вас також тішить?
: с-п-идоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
Здравствуйте коллега .
Нет , меня такие подписи не радуют .
Я иногда не понимаю нетерпимость людей .
Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).
Обязательно , при общении, попрошу его убрать такие подписи.
С Уважением.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:45
холява написав:
Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).
Тримайте себе в руках.
У Діда Мажора почалась депресія.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:53
tea написав: холява написав:
Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).
Тримайте себе в руках.
У Діда Мажора почалась депресія.
Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 22:14
холява написав: tea написав:
Тримайте себе в руках.
У Діда Мажора почалась депресія.
Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.
1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.
2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.
А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває.
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