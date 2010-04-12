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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7241724272437244

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:05

Цікаво, які завтра «Космонавт» котирування зранку засвітить, сьогодні вихідний, зголоднів, то завтра почне з 27.80/27.92 .А потім як «провідник» харківського валютного осередку «бариг і спекулянтів», з набігом на обмінник постійних «комерсів», які сидять в «засаді», або з виторгом, спробує далі хитнути ринок, для того щоб всім бажаючим дісталися доляри. Має право, Банки зачинені.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:17

при союзе числиться внештатником кгб или ментов вполне сравнимо с быть коммунистом, отслужить в са. зачастую нужно было по работе и по другим причинам...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:21

  Grisha1 написав:Не верю в вещие сны, но мне недавно снилось, что путлер напал. Над Троещиной летели самолеты, почему-то со звездами, летели с востока, на горизонте сполохи, крыша дома горела, потом свет погас... И было это почему-то 27-го числа. Вроде бы как декабря, но чего-то было тепло и не было снега.

Тут вже був Провидець,якому приснилось,що бомблять Харків.Він прокинувся серед сну і почав лагодити роліки на Польщу.Ми тут всім форумом заспокоювали Провидця.
Григорій - все буде добре.Троєщина - форева.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:42

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Все хорошо и никто не оскорблял .
Это радует.

А підпис цього "екземпляра" prodigy Вас також тішить? :twisted: :
с-п-идоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес


Здравствуйте коллега .
Нет , меня такие подписи не радуют .
Я иногда не понимаю нетерпимость людей .
Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).
Обязательно , при общении, попрошу его убрать такие подписи.

С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:45

  холява написав:Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Тримайте себе в руках. :wink:
У Діда Мажора почалась депресія. :cry:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:53

  tea написав:
  холява написав:Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Тримайте себе в руках. :wink:
У Діда Мажора почалась депресія. :cry:



Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:04

  ЛАД написав:Похоже, сегодня вечером модераторы ушли праздновать.


Не надо делать опрометчивых выводов. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:14

  холява написав:
  tea написав:Тримайте себе в руках. :wink:
У Діда Мажора почалась депресія. :cry:


Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.

1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.
2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.
А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває.
tea
 
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