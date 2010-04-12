Додано: Нед 23 гру, 2018 23:45

Яша написав: yama написав: заробытчани приїзжають на різдво до родини а таких відсотків 30% на західній Україні кожен привозить по 3000 евро + - от вам і " головна прична" заробытчани приїзжають на різдво до родини а таких відсотків 30% на західній Україні кожен привозить по 3000 евро + - от вам і " головна прична"

А полгода что их семья в Украине кушала?



*Відправлено з Чату А полгода что их семья в Украине кушала?

блин ну во-первых 21-й век на дворе перевод денег возможен, да и передать со знакомыми друзьями налом можно, между делом именно налом заходит больше половины так что статистику можно смело умножать на два, если без визы работать то 90 дней на протяжении пол года, а с визой хоть два года работай. Я говорю что приезжают на празники повидать родных. К чему ваш вопрос не ясно. Я взял грубо 1000 евро в мес, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес.