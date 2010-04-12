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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7242724372447245

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:32

  rasmus написав:
  J написав:
  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".

и почему они не говорят
"на Узбекистане"
"на Уругвае"
"на Уганде"
?


На Украине - говорили до 1991 года, когда мы были в составе СССР (ранее Российская империя) и были там НА ОКРАИНЕ.

В Украине - стали говорить после 1991 года, после провозглашения независимости Украины и становления как государства.

Потому "на Украине" продолжают говорить те, кто думают, что мы все еще в той империи или по привычке ....


Выражение "на Вкраїні" ("на Окраине") россияне приписывают Шевченко ("Заповіт"), при этом забывая уточнить, что с ним активно работали петербургские редакторы. Подлинность рукописей до сих пор оспаривается.

У Гоголя - "в Украине" ("Страшная месть").

Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:45

  Яша написав:
  yama написав:заробытчани приїзжають на різдво до родини а таких відсотків 30% на західній Україні кожен привозить по 3000 евро + - от вам і " головна прична"

А полгода что их семья в Украине кушала?

*Відправлено з Чату
блин ну во-первых 21-й век на дворе перевод денег возможен, да и передать со знакомыми друзьями налом можно, между делом именно налом заходит больше половины так что статистику можно смело умножать на два, если без визы работать то 90 дней на протяжении пол года, а с визой хоть два года работай. Я говорю что приезжают на празники повидать родных. К чему ваш вопрос не ясно. Я взял грубо 1000 евро в мес, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес.
Востаннє редагувалось yama в Нед 23 гру, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:48

Вот не по хрен как на России говорят.
Главное как мы говорим.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:51

  zРадио написав:
  rasmus написав:
  Yuri_61 написав:Кто может ответить, почему все роисияне гаварят "на Украине".
  J написав:и почему они не говорят
"на Узбекистане"
"на Уругвае"
"на Уганде"
?


На Украине - говорили до 1991 года, когда мы были в составе СССР (ранее Российская империя) и были там НА ОКРАИНЕ.

В Украине - стали говорить после 1991 года, после провозглашения независимости Украины и становления как государства.

Потому "на Украине" продолжают говорить те, кто думают, что мы все еще в той империи или по привычке ....


Выражение "на Вкраїні" ("на Окраине") россияне приписывают Шевченко ("Заповіт"), при этом забывая уточнить, что с ним активно работали петербургские редакторы. Подлинность рукописей до сих пор оспаривается.

У Гоголя - "в Украине" ("Страшная месть").

Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.

С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина? Из контекста понятно, что он хочет быть похоронен в краю родном - там где родился. И далее там конкретно упоминается Україна как страна. И даже, если предположить, что он пошел на такой трюк для рифмы, что допускается в стихах, то я выше приводил 4 стиха, которые нашел за несколько минут где он пишет в Украине.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:53

  ol_zy написав:С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина?


Так это не я взял, это российские "лингвисты". Я согласен с вами. Прочитайте мой пост внимательней
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:58

  Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.

.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?

- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...

- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!

"змія їсть себе за хвіст"©®™???!
базар якщо ще не помер то помре скоро, майбутнє тільки за інтернет торгівлею, Amazon eBay... І супермаркетами класу епіцентр ашан метро... Сільпо... Якщо вас немає в інтернеті - вас немає. Це питання часу рік два нууу три. Зараз навіть товар за 50 грн готові купувати в інтернеті з доставкою 50 грн.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:06

  vovan_prm написав:
  ihorkyiv написав:9 мільйонів - це загалом за кордоном. З них біля 4 млн. є кацапофілами і батрачать на Роіссі. У країнах ЄС відповідно працює така ж кількість. Усе приблизно, без точних чисел. За підрахунками Нацбанку, цього року перекази від заробітчан до України складатимуть близько 11 мільярдів доларів.

Граждане, придите в себя.
Слыхали о критическом мышлении?
9 мільйонів - це загалом за кордоном.

Хм. "Берем в руки калькулятор"
Предположим, что Вы живете в "сильно нерепрезентативной среде", где заробитчан вдвое меньше официальной статистики. (Правда тогда где-то в другом месте их должно быть вдвое больше).
Ну ладно, то таке. Даже тогда, учитывая общее население Украины" каждый десятый Ваш знакомый должен быть гастербайтером. А если отсеять "новорожденных и престарелых", то - каждый пятый.
Это так?
да у меня это так.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:11

  vovan_prm написав:
  yama написав:всякие рассрочки и оплаты частями в помощь ( от того же монобанка например). А вообще не понимаю я тех кто домой лэптоп покупает , тут либо планшет что бы лежа на кровати либо мониторчик 4к 32" что бы удобно было

Про докстанции слыхали?
да но зачем изначально покупать что-то ущербное что бы потом докупать приблуду и делать с помощью приблуды типа нормальное? Ноут это для маленьких квартир, для путещественников, для тех кто снимает жилье ну может для топ менеджеров модно прийти и показать презентацию.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:13

  zРадио написав:
  ol_zy написав:С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина?


Так это не я взял, это российские "лингвисты". Я согласен с вами. Прочитайте мой пост внимательней

Читал, но у вас там были допущения, что возможно в первоисточнике не так, т.е. не было четкой позиции, что это именно не так. этих "лингвистов" я в свое время затыкал своими аргументами и примерами стихов где четко и однозначно написано в Украине, после этого они увядали. Их основной аргумент - ведь даже у Шевченко употребляется на Украине и единственное доказательство - это заповіт в котором как раз и нет однозначности, а других стихов они не читали - скрепы не позволяют сомнительную литературу читать...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:14

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.


Спорить можно вечно и мнений будет много.
Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.
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