yama написав: Я патриот, но я реалист !

давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !

$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500 Я патриот, но я реалист !давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500

В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%.Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою.