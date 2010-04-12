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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 00:20
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Востаннє редагувалось yama
в Пон 24 гру, 2018 00:36, всього редагувалось 1 раз.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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yama
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:23
Василь-Рівне написав: yama написав:
Я патриот, но я реалист !
давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !
$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500
В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!
Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%.
Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою.
ви не телефонували. Ось це основне. На заборі слово з трьох букв, а за забором дрова лежать. 30000 це на фуру далекобійник в європу і треба поділитися з тим хто тобі хороший маршрут підкине, в рф такий же далекобійник, але по рф на наші гроші має 45000.
Лібо говорив про касира тобто про низько кваліфіковану роботу. А так я знаю людей що і по 100 000 мають.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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yama
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:40
Сегодня очень оживлённо обсуждается высокоактуальная тема, как правильно - в или на Украине.
Правильно написали, что до 1991 все спокойно говорили "на Украине" и никаких мыслей по поводу не возникало. После развала Союза и получения независимости стали говорить "в Украине". Отвыкать от "на" было не сложно, но и сходу не получалось. Языковые привычки меняются достаточно медленно. Россияне себя переучивать не захотели. Свою роль в этом, по-видимому, сыграла и политика. Но я знаю людей в России, выступающих за Украину, но при этом по привычке говорящих "на Украине". Так что теперь?
А в общем, правильно написал freeze
- не по хрен, как они там говорят?
Пусть это будет самой большой нашей проблемой. Со временем, может, научатся.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 24 гру, 2018 00:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:49
yama написав:
...
Я взял грубо 1000 евро в мес
, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес.
А не много?
Не знаю, сколько реально зарабатывают в Польше, но им же и там жить на что-то то нужно.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:57
Спасибо за ссылку.
Боже, какой бред!
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:21
ol_zy написав:
С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина? Из контекста понятно, что он хочет быть похоронен в краю родном - там где родился. И далее там конкретно упоминается Україна как страна. И даже, если предположить, что он пошел на такой трюк для рифмы, что допускается в стихах, то я выше приводил 4 стиха, которые нашел за несколько минут где он пишет в Украине.
Украина тогда была в пределах части теперешней Киевской и Черкасской области
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:25
yama написав: Долярчик написав:
....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться
, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці!
)?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!
"змія їсть себе за хвіст"
©®™???!
базар якщо ще не помер то помре скоро, майбутнє тільки за інтернет торгівлею, Amazon eBay... І супермаркетами класу епіцентр ашан метро... Сільпо... Якщо вас немає в інтернеті - вас немає. Це питання часу рік два нууу три. Зараз навіть товар за 50 грн готові купувати в інтернеті з доставкою 50 грн.
расскажешь бабушкам что их нет
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:28
rasmus написав: zРадио написав:
Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.
Спорить можно вечно и мнений будет много.
Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.
Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было.
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